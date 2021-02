Toñi Moreno confiesa cómo reaccionó cuando fue sustituida por Jesús Vázquez: "Me toca banquillo"

Su salida en 'Viva la vida', después de años al frente, para ser sustituida por Emma García fue el primer bache al que Toñi Moreno se enfrentó durante su mejor etapa como presentadora en Telecinco. Para sobrellevar las malas noticias, la comunicadora fue trasladada a 'Mujeres y Hombres y Viceversa' para ocupar el puesto de su compañera.

No obstante, el pasado mes de julio, Mediaset sorprendió a sus fieles seguidores al anunciar que Moreno iba a ser sustituida de nuevo, esta vez, por Jesús Vázquez. De esta manera, la presentadora se despidió de su presencia en Telecinco, aunque volvió como sustituta de García durante sus vacaciones de verano.

A pesar de ello, dado que se convirtió en una de las presentadoras más queridas de la audiencia, esta noticia llamó mucho la atención de los espectadores y fue un fuerte golpe para la gaditana, quien ha pasado de ser una presentadora protagonista de la cadena a una sustituta.

Sin embargo, tal y como ha asegurado para una entrevista en 'El Confidencial', se tomó esta decisión del grupo de comunicación con mucha filosofía. "Nunca digo que no a nada porque de todos los proyectos se puede aprender. 'MYHYV' ha sido algo muy distinto a todo lo que yo he hecho antes, porque he sido más de magacín, entrevistas, entretenimiento, aunque también de informativos, porque en verdad yo he hecho de todo un poco", ha comenzado diciendo.

"Fui muy feliz como lo fui en 'Viva la vida' y como lo seré en el futuro. Siempre intento ser feliz donde me pongan", ha declarado, mostrándose muy agradecida con todos los formatos de los que ha formado parte, a pesar de verse obligada a despedirse de ellos.

Asimismo, ha explicado que fue a Paolo Vasile a quien se le ocurrió que Jesús Vázquez ocupase su lugar y que ella pasara a estar "en el banquillo": "Lo que ha pasado es que el entrenador del equipo ha decidido que tras 'MYHYV' me toca banquillo y ha sacado a jugar a Messi", ha aclarado, destacando la gran profesionalidad de Vázquez al referirse a él como 'Messi'. "Y yo nada que decir, solo entrenar y entrenar para que me vuelvan a sacar", ha agregado, mostrándose muy positiva.

"Estoy muy agradecida a Paolo Vasile"

No obstante, la periodista sigue mostrándose "muy agradecida" con Paolo Vasile, a quien siempre le dedica buenas palabras: "Yo estoy muy agradecida a Paolo Vasile por la visibilidad que me ha dado. Él me dijo que fuera yo misma y fue la primera vez que yo pude ponerme unas zapatillas de deporte, pegar saltos... Ser yo misma, algo que no puedo olvidar. Pero a mí lo que me gusta es la comunicación y donde esté el trabajo, ahí estaré yo".

Por otro lado, no descarta participar en otros espacios de Telecinco, aunque sea de colaboradora, en este caso, de 'Sálvame': "Nunca digo a nada que no, es como mi filosofía de vida. A lo largo de mi carrera nunca pensé que pudiera presentar programas que luego he presentado y que he disfrutado. Solo diría que no a algo en lo que yo no me viera cómoda o sintiera que estoy defraudando. Encasillarse es malo y donde creces es fuera de la zona de confort. Si me lo ofrecieran, sería un reto hacerlo bien porque es muy difícil, pero no diría que no".