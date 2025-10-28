Mario Suárez da las claves del triunfo del Atlético al Betis y avisa: "El equipo debe y va a mirar para arriba"

El exfutbolista Mario Suárez ha analizado el triunfo del Atlético de Madrid por 0-2 frente al Betis en 'El Partidazo de COPE', con el que el equipo de Diego Simeone se sitúa a tres puntos del Barcelona, que es segundo en la clasificación y sigue a ocho de distancia del liderato que ostenta el Real Madrid.

Tras varias críticas en otros encuentros, Suárez ha defendido que en esta ocasión hay que quedarse con lo positivo, ya que, en su opinión, "la primera parte ha sido muy buena" y el equipo ha sumado tres puntos muy valiosos.

Contundencia y un Oblak decisivo

Suárez ha destacado la efectividad rojiblanca: "hoy ha tirado 4 tiros el Atlético, ha metido 2". Además, ha subrayado la importancia de la defensa, consiguiendo otra portería a cero, y el regreso del mejor Jan Oblak. "Ha hecho 2 paradas espectaculares", ha afirmado, considerando que su buen nivel es clave para los resultados del equipo: "O Black ya lo dábamos como medio jubilados, [...] ha empezado a funcionar".

El gran reto: mejorar fuera de casa

Para el exjugador, el equipo no debe conformarse y tiene potencial para escalar en la tabla. "Yo creo que no solo debe, sino que va a mirar para arriba", ha sentenciado. La clave para ello, según su análisis, es mejorar el rendimiento lejos del Metropolitano.

El duelo en Sevilla es un buen ejemplo, ya que es "el primer partido fuera de casa que se enfrenta en liga, al menos, contra un equipo que le deja más espacios", a diferencia de rivales que "se encierra tanto". Una circunstancia que el Atlético ha sabido aprovechar.

Próxima prueba: el Barça

Mirando al calendario, el próximo gran examen será el partido contra el FC Barcelona que se adelantará a diciembre. Mario Suárez se ha mostrado convencido de que el Atlético competirá bien: "estoy seguro que ese partido fuera de casa va a rendir el Athletic". Su confianza se basa en que, al ser un rival que atacará, el equipo de Simeone "no va a tener que llevar la iniciativa".