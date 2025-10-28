Mirarlo todo a la luz de la resurrección

Hoy se ha presentado una importante Carta del Papa sobre el desafío de la educación y la tarea de los católicos en este campo. Espero ocuparme pronto de él, pero ahora me fijo en una reciente audiencia jubilar en la que León XIV nos ha recordado que tenemos que ver todo a la luz de la resurrección de Cristo, pero nuestros ojos no están acostumbrados a eso, y, por tanto, el Señor tiene que educar nuestra forma de mirar, una educación que dura toda la vida.

Un aspecto en el que necesitamos este cambio de mirada se refiere a las circunstancias personales y sociales que nos tocan vivir, que tantas veces nos angustian y nos asoman a la desesperanza. El Papa trajo a colación la figura de Nicolás de Cusa, un intelectual y diplomático que, en los tiempos revueltos del siglo XV, “no pudo ver la unidad de la Iglesia, sacudida por corrientes opuestas y dividida entre Oriente y Occidente, no pudo ver la paz en el mundo ni entre las religiones, en una época en la que el cristianismo se sentía amenazado desde fuera”. Sin embargo, “sus escritos están llenos de luz”, y mientras muchos de sus contemporáneos vivían con miedo o se armaban, “eligió asociarse con quienes tenían esperanza”. Nicolás era consciente de que no tenía respuesta para muchos problemas de su tiempo, pero eso no le hizo violento ni desesperanzado.

León XIV invitó a los peregrinos a permanecer firmes en la esperanza en medio de las incertidumbres, porque “esperar no es saber”. Evidentemente, aún no tenemos las respuestas a todas las preguntas, no las tendremos mientras dure nuestro caminar en la historia. En cambio, “sí tenemos a Jesús, al Resucitado, y le seguimos a Él”. Nuestra fe es adhesión al Resucitado, a sus palabras y a su presencia histórica en el cuerpo de la Iglesia. Esa es la gran luz que nos permite entrar en las circunstancias históricas sin miedo y sin altanería, avanzando paso a paso, y ofreciéndosela a todos.