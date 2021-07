'Todo es verdad' revela cuál podría haber sido el papel de Santiago Segura en el 'caso Titella'

'Todo es verdad' ha regresado este martes a la parrilla de Cuatro para continuar investigando sobre el 'caso Titella'. No obstante, se han visto obligados a hacer un cambio de última hora en la escaleta y dedicar parte el espacio a la situación en Cuba y a Dina Stars, la youtuber que fue detenida en pleno directo, mientras era entrevistada por Marta Flich en 'Todo es mentira'.

No obstante, posteriormente, el programa volvió a retomar lo sucedido con José Luis Moreno, productor y empresario que fue detenido hace unas semanas por malversación, estafa, blanqueo de capitales, integración en organización criminal y alzamiento de bienes. Para ello, Risto Mejide contó con una entrevista principal a Raúl, que fue administrador de la productora de José Luis Moreno. Aunque al testigo no le importó desvelar su verdadero nombre, prefirió no mostrar su rostro en pantalla.

Tal y como confesó el entrevistado, Moreno "no pagaba a casi nadie" durante el año que trabajó con él, corroborando así todas las acusaciones que han salido de diferentes actores en los últimos días. Asimismo, dio una información que resultó ser muy llamativa y que nadie conocía hasta el momento.

Según explicó Raúl, el productor recurrió a Santiago Segura para conseguir el contrato con Televisión Española. Sin embargo, reconoció que no estuvo presente en las reuniones a las que el actor asistía con quien fue su jefe. De la misma manera, la fuente aclaró que Moreno no podía poner las cosas a su nombra por todos los problemas que tenía con Hacienda.

Moreno comenzó a contar con los servicios de Raúl cuando el testaferro Antonio Aguilera le propuso realizar una serie, 'Aquí mando yo… y punto com'. El productor logró sacar para adelante el proyecto pidiendo préstamos a bancos nunca devolvió. A pesar de ello, según contó el entrevistado, Moreno decidió frenar la producción de la ficción sin avisar a nadie.





"Nuestra productora no ha recibido ni un euro"

Respecto al papel de Segura en el caso Titella, Raúl reconoció que su entonces jefe solo utilizó al actor para vender la serie a TVE, ya que la productora de Raúl no era demasiado conocida y Moreno no podía firmar. Dado lo importante que fueron estas declaraciones, el equipo de Cuatro se puso en contacto con la productora de Segura, Amiguetes Enterteinment, para corroborar la información. Sin embargo, desmintieron esas informaciones.

“Yo soy la administradora única de ‘Amiguetes Entertainment’, con la que firmaste el contrato privado del que tanto se te ha llenado la boca de hablar de él”, afirmaba María Luisa Gutiérrez, administradora de ‘Amiguetes Entertainment’. “Nuestra productora no ha recibido ni un euro por ese contrato y Santiago Segura tampoco”, agregaba.

“En ese contrato se dice que ‘Amiguetes Entertainment’ no va a cobrar ni un euro porque no es la función ni ejecutar la producción, ni llevarla a cabo, ni corar ese dinero. Eso era labor de ‘Integral Mundox”, aseguraba Gutiérrez. “Los titulares de que se ha utilizado a Santiago Segura como hombre de paja o a ‘Amiguetes Entertainment’ como pantalla no son verdad, porque TVE firmó un contrato con Integral Mundox donde queda regulado que son ellos los que van a recibir el dinero”, zanjaba tras afirmar que "Santiago solo se leyó los guiones y aportó la creatividad".

A pesar de esto, Raúl mantuvo sus palabras y aseguró que fue Santiago Segura quien firmó el mencionado contrato. En cambio, no tiene claro si el actor cobró por los servicios que proporcionó al productor. "Mi misión fue organizar la empresa y construir el plató, yo no tenía deudas", zanjaba Raúl.