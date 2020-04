El tertuliano de Ferreras que dejará Al rojo vivo "por coherencia"

'Al rojo vivo' esta siendo uno de los programas que más está dando que hablar, protagonizando polémicas y rifirefes entre sus colaboradores, y siempre bajo el mando del mediático García Ferreras.

Durante esta crisis del coronavirus, muchos de los partidarios que están en contra de la gestión que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez han puesto el punto de vista en el programa de La Sexta, donde los más duros señalan que están informando bajo la influencia directa del Ejecutivo. Algo que algunos de los propios colaboradores del programa no están dispuesto a tolerar.

�� Semana de Semana Santa con la Cofradía del Confinamiento marcando nuestros pasos. Tenemos que tener claro que esto va más allá de abril. ARRANCAMOS EN DIRECTO #coronavirusARV. ▶ https://t.co/Ok3qaCBL5H pic.twitter.com/Ih3nOP9cYN — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) April 6, 2020

Antonio Pérez Henares, Chani, abandona 'Al Rojo vivo' por "coherencia"

El escritor y periodista castellanomanchego Antonio Pérez Henares, más conocido popularmente como Chani, ha dado ha conocer en sus redes sociales que ha hecho efectiva de forma inmediata su renuncia de volver a participar en el programa de Antonio García Ferreras. Así se lo ha comunicacdo al presentador, dando también su versión y sus por qués en redes sociales.

De esta manera, 'Al rojo vivo' pierde a uno de sus colaboradores más veteranos. Chani ha desvelado en sus redes sociales que esta salida, que se produce en medio de esta crisis del coronavirus, después de que el periodista realizase una profunda reflexión a lo largo de las últimas semanas que le ha llevado finalmente "por coherencia y conciencia" a abandonar el veterano programa de tertulia política.

"He comunicado a García Ferreras mi renuncia a seguir colaborando en Al rojo vivo", sorprendía a todos sus seguidores en redes. "Decisión estrictamente personal, tras reflexionar estas semanas, motivada exclusivamente por razones de coherencia y conciencia", seguía argumentado.

Finalmente, Chani ha querido agradecer que Ferreras apostara por él en los inicios del canal: "Le agradezco el haber contado conmigo desde el comienzo de su programa".

El periodista ya tiene acostumbrados a sus seguidores a este tipo de acciones, ya que en 2018 hizo algo similar al marcharse de RNE durante la moción de censura a Mariano Rajoy. En aquella ocasión el periodista prefirió despedirse en directo de sus oyentes: "Me despido de este programa y lo hago en directo porque soy un hombre de principios. Este ya no es mi sitio como periodista, no me siento a gusto", comentaba por aquella ocasión.

