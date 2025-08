Gonzalo Miró defiende al Real Madrid en su pelea contra LaLiga por el partido ante Osasuna: "De sentido común"

La polémica ha estallado a las puertas del arranque de LaLiga EA Sports 2025/26. El Real Madrid se siente traicionado después de que el Juez Único de Competición de la RFEF haya rechazado su recurso contra la negativa a aplazar el partido de la primera jornada frente a Osasuna, fijado para el 19 de agosto a las 21:00 en el Santiago Bernabéu. Desde el club consideran que no se ha respetado ni la promesa verbal ni el sentido común tras haber disputado el exigente Mundial de Clubes.

El enfado blanco

Más sobre la polémica El Real Madrid recurrirá, sin esperanzas, la decisión del Juez Único de Competición sobre el no aplazamiento del partido frente a Osasuna

El debate ha llegado a los micrófonos de El Partidazo de COPE, donde el colaborador Gonzalo Miró ha expresado con claridad su postura: “El Madrid lo que está pidiendo es empezar una semana más tarde, j****, no tres meses. El Madrid no está pidiendo empezar la liga en noviembre. Una semana, una semana. Tiene todo el sentido del mundo”.

Tal como informó Melchor Ruiz en el programa, el club blanco va a agotar todas las vías y presentará un nuevo recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia, aunque reconocen que el margen de maniobra es escaso. La clave está en que el juez argumenta que se cumple con el mínimo de 21 días de descanso ininterrumpido que fija el Convenio Colectivo, y no aprecia causas de fuerza mayor para variar la fecha.

Alamy Stock Photo Javier Tebas durante la ceremonia de entrega de Premios de la V Edición de la Convención Deportiva ISDE 2024 celebrada en la sede de ISDE el 07 de junio de 2024, en Madrid

Sin embargo, desde el Real Madrid no entienden que no se haya tenido en cuenta la recomendación de la FIFA, que sugiere que los equipos dispongan entre tres y cinco semanas para preparar la pretemporada. Una recomendación ignorada, según creen, por un conflicto entre instituciones: “Si la liga no lo permite es por rencillas que tienen entre ellos. Pero no carguemos entonces en el juez la decisión”, apuntó Miró en COPE.

Promesas incumplidas y tensión institucional

El malestar del club blanco se ha incrementado tras recordar que en mayo, en una reunión entre los capitanes del equipo, AFE y LaLiga, se les prometió que el primer partido liguero sería aplazado si el equipo alcanzaba las semifinales del Mundial de Clubes. Esa promesa no se ha cumplido, y el club se ve obligado a preparar la temporada en solo dos semanas, mientras otros clubes disponen de tres.

Más sorprendente resulta que Osasuna, rival del Madrid en esa jornada inaugural, había dado su visto bueno al cambio de fecha, y que incluso desde la RFEF también había una predisposición inicial a aceptar el aplazamiento. “¿Por qué no predomina aquí el sentido común?”, se preguntaba en voz alta Gonzalo Miró en El Partidazo, antes de lanzar un dardo a la guerra interna en el fútbol español: “Uno le está inflando las bolas al otro con una cosa, y el otro le dice ahora pues como tú me estás inflando las bolas con esto, yo ahora no te voy a ayudar en esto”.

Alamy Stock Photo Enrique Cerezo (izq.), presidente del Atlético de Madrid, anima a Florentino Pérez (der.), presidente del Real Madrid CF, durante el partido de fútbol de La Liga EA Sports 2024/25 entre el Real Madrid CF y el Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu el 08 de febrero de 2025 en Madrid, España

El Real Madrid, además de haber tenido que alargar su temporada por competir hasta el final en el torneo internacional, sufrió una dura derrota ante el PSG en semifinales. Un desgaste físico y emocional que no se ve reflejado en las decisiones administrativas.

Para conocer todos los detalles del recurso presentado por el club blanco, COPE ha publicado el siguiente artículo: El Real Madrid recurrirá sin esperanzas la decisión del Juez Único. También puedes leer cómo Competición rechazó el aplazamiento en esta crónica: Competición rechaza el aplazamiento del Real Madrid-Osasuna. Y el origen de la petición blanca aquí: El Real Madrid pide aplazar el primer partido de LaLiga.

Pase lo que pase en los próximos días, el Real Madrid comenzará la liga sin haber cumplido el tiempo de preparación recomendado por los organismos internacionales, con la sensación de haber sido ninguneado y con un calendario que arranca con tensión añadida.