La palabras de Ferreras sobre Rajoy y el ébola que incendian la polémica: “¡Dimisión!”

Las comparaciones entre la actual crisis del coronavirus y el ébola de hace seis años no paran de sucederse en las redes sociales, no tanto por el impacto de ambas enfermedades, sino por la cobertura informativa en ambos casos. Precisamente eso ha ocurrido estos últimos días con las palabras de Antonio García Ferreras hace más de cinco años cuando arremetía duramente contra la gestión del gobierno de Mariano Rajoy por la gestión de la crisis.

En octubre de 2014 apareció el primer caso de contagio de ébola fuera de África tras un brote que se inició en Guinea y, de ahí, a toda la parte de África Occidental. Un hecho que provocó todo un revuelo mediático después de que Teresa Romero, auxiliar de enfermería del Hospital Carlos III, tuviera que ingresada durante 26 días por la enfermedad.

LAS PALABRAS DE FERRERAS SOBRE RAJOY

Antonio García Ferreras, director y presentador del programa 'Al Rojo Vivo', realizaba comentarios y análisis muy críticos con la gestión del gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, contra el ébola. Editoriales en los que el comunicador se mostraba muy duro con el Ministerio de Sanidad, llegando incluso a pedir abiertamente dimisiones. Así lo recogen unas imágenes de hemeroteca que han compartido gran cantidad de usuarios en redes sociales.

“A esta hora nadie ha dimitido, nadie del gobierno ha reconocido aún ni un solo error en la gestión”, criticaba Ferreras. “Aquí no buscamos alarmismos, psicosis ni morbo, aquí creemos en el periodismo que se levanta cada mañana no precisamente para hacer amigos, sino para contarles a ustedes lo que pasa, por qué pasa y para ser incómodos, para preguntar lo que creemos que los ciudadanos tienen que saber”, se defendía el director de informativos de La Sexta de las críticas sobre su posicionamiento. Unas palabras que contrastan con las actuales, en las que no se muestra tan crítico con el gobierno de coalición de PSOE y Podemos.

UN VÍDEO QUE HA INCENDIADO LA POLÉMICA

Periodistas y políticos se han lanzado en las últimas horas a las redes sociales para criticar las palabras de Ferreras. Juan Carlos Girauta, exdirigente de Ciudadanos, ha sido uno de los que se han mostrado críticos, mientras que decenas de usuarios achacaban el “doble rasero” del periodista sobre ambas polémicas.

‼️Este es Ferreras en @AlRojoVivo pidiendo la dimisión de la Ministra de Sanidad Ana Mato por no saber gestionar los residuos de la vivienda infectados de #Ébola



Sobre @salvadorilla y su gestión del #coronavirus con 65.719 personas contagiadas y 5.138 fallecidos, no dice nada. pic.twitter.com/A6KPaAwJQu — Raúl Marín ®️ (@Raul_Marin_A) March 28, 2020

Pero no solo la hemeroteca sirve para criticar a periodistas, sino que el propio Pedro Sánchez se lanzaba a las redes sociales en 2014 para atacar al gobierno de Mariano Rajoy: “Tras reunirme con los profesionales de la salud, exigimos a Rajoy que ponga fin al desgobierno en la crisis de ébola”, escribía Sánchez en Twitter. Por su parte, Iglesias arrementía también contra el gobierno popular: “El caso del ébola es una muestra del coste que tienen los recortes y de la incompetencia del gobierno. Hay responsables, que den la cara”.

Tras reunirme con los profesionales de la salud, exigimos a Rajoy que ponga fin al desgobierno en la crisis de ébola pic.twitter.com/NWOqafT9WO — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 10, 2014

UNA POLÉMICA QUE SE VUELVE EN CONTRA

Y es que la propia Teresa Romero, la mujer ingresada casi un mes por ébola en el Carlos III, aseguraba en rueda de prensa que la Sanidad y el protocolo seguido y recibido tras su contagio eran de elogiar, además de ser condecorada con la más alta distinción sanitaria madrileña.

Por su parte, fue al principio de la cuarentena cuando la OMS elevaba de "alto" a "muy alto" el riesgo de expansión global del COVID-19, que en estos días ya ha alcanzado la cifra de más de 800 muertos al día. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedía a principio de mes tomar medidas "enérgicas" con el fin de detectar rápidamente los casos, aislarlos, atender a los pacientes y rastrear sus contactos. Algo que el gobierno de Sánchez no hizo hasta el 13 de marzo.