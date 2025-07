El director de la Subcomisión para la juventud e infancia de la CEE: “Se sienten Iglesia y no tienen miedo de mostrarse”

Ya está todo preparado en Roma para el Jubileo de la Juventud, donde peregrinos de hasta 146 países recorren las calles con entusiasmo, cantando, con banderas y con una fe compartida en un ambiente de festividad e ilusión.

Es el momento en el que cerca de 120 mil jóvenes aplaudían emocionados al Papa León XIV que entraba por sorpresa en la Plaza de San Pedro a bordo de su papamóvil al término de la misa de bienvenida del Jubileo de la Juventud. El pontífice después recorrió la vía de la Conciliación, la gran avenida que da entrada al Vaticano, para después dirigirse hasta el altar. Allí dirigió un mensaje a los jóvenes que ondeaban banderas de España, Brasil, Colombia, Argentina o Canadá.

Y claro, entre todos ellos hay muchos españoles que están disfrutando de una experiencia de fe única en la que todos están invitados a renovar su relación con Dios. Junto a ellos, está el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello.

Considera que este encuentro se produce en un momento de dudas e incertidumbres por lo que es ahora cuando hay que buscar la respuesta en la parte espiritual. Y es en estos días la mejor oportunidad para implicarse y conocer a Jesús junto con jóvenes de otras partes del mundo.

Largas horas en autobús, lugares de acogida desbordados, duchas portátiles... Son algunas de las condiciones que muchos de estos peregrinos están viviendo estos días en Roma. Monseñor Argüello ha querido destacar el coraje y el esfuerzo que están poniendo muchos jóvenes durante estos días.

Para este fin de semana el Ayuntamiento de Roma prepara un amplio dispositivo de seguridad y un complejo despliegue logístico, que incluye pantallas gigantes, torres de audio y vídeo, y una zona central con un altar-escenario de 1.400 m2 donde se reinstalará el arco monumental utilizado durante el Jubileo de 2000.

Además habrá más de dos mil voluntarios de Protección Civil, en su mayoría jóvenes, que colaborarán en la acogida de los peregrinos y la asistencia a los participantes, junto con 300 voluntarios de la Región del Lacio y 200 de Roma capital.

Según la Conferencia Episcopal Española, tras Italia, el país que más jóvenes ha traído a Roma es España con cerca de 30 mil participantes. Hablamos de movimientos y diócesis que siguen apostando por acompañar a una generación que no renuncia a la fe como fundamento de sus vidas.

Para alojar a todos los peregrinos se han movilizado 270 parroquias, 400 escuelas, 40 centros extraescolares, centros de Protección Civil, estadios deportivos y familias. Hay gente que ha llegado en avión, en tren y también en autobús.

Marcos, es de Logroño, tiene 17 años y cuenta que todo lo vivido ha merecido la pena. No es una experiencia nueva para él porque se lo pasó como un niño pequeño también en la JMJ que se celebró hace dos años en Lisboa.

Hoy Marcos junto con sus compañeros de viaje se reúnen con decenas de miles de jóvenes para una oración por la paz. Para ellos es una oportunidad de tener respuestas y de conocer a muchos otros católicos que intentan dar un nuevo impulso a su fe.

Estamos a jueves, pero todavía quedan los días más fuertes de este jubileo. Aún así ya el inicio de la semana ha sido realmente intenso con el encuentro de cientos de 'influencers' católicos, laicos y religiosos que utilizan las redes sociales para hablar de su fe.

Se prevé que sea un fin de semana de altas temperaturas. Por ese motivo se han preparado más de 5 millones de botellas de agua potable y 70 nebulizadores disponibles, y también se ha prestado especial atención a la atención médica, con 10 puestos médicos, 43 ambulancias y cuatro zonas tranquilas para quienes necesiten un momento de respiro.

Uno de los actos significativos tendrá lugar mañana viernes con una "jornada penitencial" en el Circo Máximo, donde 200 sacerdotes se turnarán cada dos horas para confesar a los jóvenes bajo grandes carpas. Mientras, el sábado se abrirán las puertas del recinto de Tor Vergata donde se prevé que cerca de un millón de jóvenes pasen la noche y participen en los actos que se celebrarán en la explanada. Es sin duda una de las citas más esperadas.

Raúl Tinajero, Director de la Subcomisión para la juventud e infancia de la Conferencia Episcopal Española y explicaba en 'La Linterna' la preparación de un viaje así.

“Lleva muchísimos meses, muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, no se preparan un día para otro, son años de trabajo para llegar a esto. Muchísimo trabajo detrás, muchísimas reuniones, muchísimos momentos de reflexionar, de orar, de pensar, para que el joven, cuando llegue aquí, verdaderamente se encuentre, aún sabiendo de las dificultades que supone tener a un millón de jóvenes en un lugar a nivel logístico, pero que verdaderamente lleguen a encontrarse con el fin y el objetivo principal que tiene una jornada mundial” empezaba explicando.

Destaca la importancia para los jóvenes de lo que se vive en Roma. “Quieren mostrarlo al mundo y no tienen miedo, y no tienen vergüenza de hacerlo y lo hacen además con serenidad, con paz y con ilusión. Yo creo que esto les marca de tal manera en su corazón, en su vida, que no lo olvidan para nada” decía.

Aunque apenas tiene minutos de descanso durante estos días, dice que hay que dar “la última gota de sudor” por los jóvenes y lo que están viviendo. Recomienda a todos los jóvenes que expriman la experiencia y vivan todo con la mayor alegría del mundo.