Telecinco toma una decisión sobre el futuro de Bertín Osborne tras la entrevista con Isabel Díaz Ayuso

Para sorpresa de los espectadores de Telecinco, hace unas semanas se anunció que 'Mi casa es la tuya' volvía a la parrilla de la cadena. Hace ya seis meses desde que el programa presentado por Bertín Osborne emitió su última entrega y decidió volver por todo lo alto con una entrevista a Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid tras sus grandes resultados del pasado 4 de mayo.

La mencionada entrevista con la política fue todo un éxito. Ambos compartieron risas, confesiones y una comida. Entre tanto, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid mostró a los espectadores su faceta más personal y natural. La política compartió con el presentador detalles de su vida que pocos conocen y se abrió de par en par, incluso contando sus momentos más duros. Lo mucho que gustó se vio reflejado en los datos de audiencia. El espacio presentado por Osborne llegó a sumar un 15.8% de share y 1.711.000 espectadores.

De este modo, las especulaciones sobre el supuesto despido del presentador de Telecinco llegaron a su fin, al igual que la cancelación del formato de entrevistas. No obstante, todavía existían dudas sobre si esta entrega dedicada a Ayuso marcaría el comienzo de una nueva temporada de 'Mi casa es la tuya' o si sería un episodio especial, dado que ya se han hecho otras dedicadas a rostros políticos.

No obstante, tras las dudas, Mediaset ha dejado caer que Osborne seguirá siendo un rostro de Mediaset y continuará adelante con su formato de entrevistas. Tan bueno fue el resultado de la entrevista con Ayuso, que la cadena ha decidido que el espacio producido por Proamagna preparará nuevas entregas. La noticia que ha confirmado su permanencia es la entrevista que el cantante hará a Paz Padilla próximamente.









La visita de Paz Padilla en 'Mi casa es la tuya'

La conversación entre el presentador y Padilla se trasladará a Zahara de los Atunes, un lugar muy especial para ella, ya que es donde creció y se casó con el amor de su vida. De esta manera, la muerte de Antonio Juan Vidal será uno de los temas troncales de la entrevista, tal y como se ha mostrado en vídeo de promoción. "Ana, que Antonio se muere…", se oye recordando a la presentadora de 'Sálvame' con la voz temblorosa.

"¿Nunca le dijiste a él, en ningún momento, que se estaba muriendo?”, quiso saber el conductor del espacio. "Yo no tenía cojones, porque era una cobarde", le respondió ella muy sincera. "Si a mí me dicen ‘llora llora, que Antonio vuelve’ yo estaría metida en la cama, pero por mucho que yo me meta en la cama no va a volver", declaraba la actriz, justificando así la actitud positiva con la que intenta enfrentarse a su pérdida.

No es la primera vez que la humorista ha visitado 'Mi casa es la tuya' para protagonizar una conversación con Bertín Osborne. Junto a Miguel Ángel Revilla, es la invitada que más veces ha compartido el sofá con el presentador. Su vuelta al espacio podría ser muy importante para el empuje de la nueva temporada del programa de Osborne, ya que la primera entrevista de Padilla en el formato fue la más vista de la cuarta temporada al sumar un 18,5% de cuota y 2.663.000 espectadores.

?? ¡PRÓXIMA INVITADA: @pazpadilla!@BertinOsborne y ella tendrán un encuentro muy especial en la playa de Zahara de los Atunes, Cádiz ??



Próximamente, en @telecincoes ?? pic.twitter.com/xtvoGZzBIB — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 17, 2021