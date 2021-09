Tamara carga contra 'MasterChef' tras su "injusta" expulsión y revela lo que percibió fuera de cámaras

El pasado lunes, la sexta edición de 'MasterChef Celebrity' se estrenó por todo lo alto. El talent culinario logró reunir a 1.943.000 televidentes y, a pesar de sumar 300.000 menos que la anterior temporada, sumó 4.2 puntos más de cuota (20,1%). Sin embargo, manteniendo sus costumbres, el programa comenzó siendo muy criticado por terminar a altas horas de la madrugada tras cuatro horas de emisión.

El programa comenzó presentado a uno de sus castings más llamativos hasta la fecha. El talent cuenta con 16 concursantes: Terelu Campos, Victoria Abril, Verónica Forqué, Carmina Barrios, David Bustamante, Miki Nadal, Juanma Castaño, Vanesa Romero, Iván Sánchez, Belén López, Arkano, Samantha Hudson, Tamara, Yotuel, Eduardo Navarrete y Julian Iantzi. En tal solo el primer programa, ya dieron mucho que hablar, lo que indica que darán mucho juego a lo largo de los programas.

Después de enfrentarse a las diferentes pruebas y a una complicada prueba de eliminación, Tamara fue la expulsada. La cantante presentó un "solomillo de cerdo a la Matilde" que no gustó a Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez. "Hay un error y es que no puedes coger un solomillo para guisarlo. Además, la coliflor tiene un punto de sal subido. Es un palto fallido y la carne está seca", le corrigió Rodríguez. “No has cogido el producto adecuado ni has utilizado bien los electrodomésticos”, señaló Vallejo-Nágera.

Al escuchar las críticas, la concursante no pudo evitarlo y se derrumbó por completo. "Tengo cuatro niños y quiero que estén orgullosos de mí. Les voy a decepcionar", se lamentaba. "Tus hijos tienen argumentos más que bonitos para querer a su madre", le animó Rodríguez. "Me he equivocado y ya está. Me llevo el cariño de todos ustedes", aseguraba Tamara antes de abandonar las cocinas.









"Vi más un reality que un concurso de cocina"



Hasta ahora, todo parecía haber terminado bien y con la concursante reconociendo que podría haberlo hecho mejor en el talent culinario. Sin embargo, días después de su expulsión, la cantante se ha pronunciado al respecto, a través de un directo de Instagram, y ha asegurado que cree que su expulsión fue "injusta".

"Aunque adore a todos mis compañeros, fue un poco injusto porque es verdad que en la nominación del delantal negro, había compañeros que sabían menos de cocina que yo. Cocino desde que tengo ocho o nueve años", opinaba la ex concursante, sin querer faltar a sus compañeros.

"Vi más un reality que un concurso de cocina", señalaba, criticando así al formato de TVE. Tal y como explicó, cree que el talento culinario no es el principal criterio para expulsar o no a un concursante: "El que más llamase la atención se quedaba. Yo me preparé más para cocinar que para hacer show. Que igualmente con esa salida lo vi". De esta manera, la cantante remarcaba que había sido la eliminada por no aportar "show" al concurso.

Por otro lado, Tamara aprovechó la presencia de su marido en el directo para aclarar las polémicas que habían surgido en torno a su situación económica, dado que fue ella misma quien las saco a relucir cuando tuvo que despedirse de sus compañeros de 'MasterChef'. "No es que esté arruinada. A todos nos ha venido de sopetón una pandemia. No estoy arruinada, pero como soy sentimental digo las cosas de manera muy dramática", aclaraba ella. "Se han perdido a una mujer que viaja mucho por el mundo. Conozco la gastronomía de muchos países", decía el marido de la artista.