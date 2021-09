Lluvia de críticas a MasterChef Celebrity por lo que pasa antes de anunciar al expulsado: "Se le fue el dedo"

Este lunes, la sexta edición de 'MasterChef Celebrity' se estrenó por todo lo alto. El talent culinario logró reunir a 1.943.000 televidentes y, a pesar de sumar 300.000 menos que la anterior temporada, sumó 4.2 puntos más de cuota (20,1%). Sin embargo, manteniendo sus costumbres, el programa comenzó siendo muy criticado por terminar a altar horas de la madrugada tras cuatro horas de emisión.

El programa comenzó presentado a uno de sus castings más llamativos hasta la fecha. El talent cuenta con 16 concursantes: Terelu Campos, Victoria Abril, Verónica Forqué, Carmina Barrios, David Bustamante, Miki Nadal, Juanma Castaño, Vanesa Romero, Iván Sánchez, Belén López, Arkano, Samantha Hudson, Tamara, Yotuel, Eduardo Navarrete y Julian Iantzi. En tal solo el primer programa, ya dieron mucho que hablar, lo que indica que darán mucho juego a lo largo de los programas.

Esta primera entrega, comenzó con una divertida presentación y con una primera prueba en la que tuvieron que someterse a citas rápidas entre los propios concursantes. Esto les llevó a enfrentarse a una prueba en parejas, en la que tenían que cocinar uno de los platos favoritos del compañero asignado. Posteriormente, se trasladaron a Segovia para jugar la prueba de exteriores.

En esta ocasión, los capitanes elegidos fueron los dos peores platos de la prueba anterior: Miki Nadal e Iván Sánchez. Después de varias horas de caos entre cocinas, el equipo azul fue el perdedor de la prueba, por lo que Sánchez, Terelu Campos, Carmina Barrios, Eduardo Navarrete, Vanesa Romero, Juanma Castaño, Tamara y Arkano tuvieron que ir a la prueba de eliminación.

David Bustamante fue el primer concursante recompensado por ser el mejor en el cocinado de exteriores y le dieron la oportunidad de salvar a dos compañeros. El cantante se decantó por Arkano y Juanma Castaño, lo que les ayudó a permanecer en el programa una semana más.









Tamara, primera expulsada

Después de una tensa y complicada prueba de eliminación, Tamara fue la expulsada. La cantante presentó un "solomillo de cerdo a la Matilde" que no gustó a Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez. "Hay un error y es que no puedes coger un solomillo para guisarlo. Además, la coliflor tiene un punto de sal subido. Es un palto fallido y la carne está seca", le corrigió Rodríguez. “No has cogido el producto adecuado ni has utilizado bien los electrodomésticos”, señaló Vallejo-Nágera.

Al escuchar las críticas, la concursante no pudo evitarlo y se derrumbó por completo. "Tengo cuatro niños y quiero que estén orgullosos de mí. Les voy a decepcionar", se lamentaba. "Tus hijos tienen argumentos más que bonitos para querer a su madre", le animó Rodríguez. "Me he equivocado y ya está. Me llevo el cariño de todos ustedes", aseguraba Tamara antes de abandonar las cocinas.









En este momento, se dio la segunda polémica de la noche. Antes de anunciar que la cantante sería la elegida para dejar el talent culinario, la cuenta oficial de Twitter de 'MaterChef' publicó la expulsión. Por este motivo, los espectadores pudieron saber, 10 minutos antes, quien se iría del espacio. La audiencia se percató del error y no dudaron en compartirlo en redes sociales, ya que muchos se mostraban muy indignados, aunque otros decidieron tomárselo con humor.





el spoiler este?? por una parte lo agradezco porque que termine a las 2 de la madrugada… #MasterChefCelebrity#MCCelebrityhttps://t.co/TLx2ZoDoCM — Rocio Monasterio Stan Account (@bacaladodorado) September 13, 2021

¿Cómo? Si en mi tele están evaluando todavía. Menudo spoiler. ???? #MCCelebrityhttps://t.co/pNrunjBuI4 — Cócora (@Adelilla93) September 13, 2021

Se le fue el dedito diez minutos antes... jajajaja https://t.co/04QqygAxuI — Pacote Pizarro (@Pacote_Pizarro) September 13, 2021

Ha programado el tuit y se ha ido a dormir https://t.co/a2T13qXsMj — beibi lamento (@beibidiablito) September 13, 2021





Hombre, mejor si esperáis a emitirlo en la tele antes de publicarlo... — Mrs. Polímata (@mrspolimata) September 13, 2021

en el streaming de la web todavia no ha salido eso, apenas han empezado a dleiberar ???? — Allan (@malandrin_allan) September 13, 2021

¿Por qué en mi tv aún están deliberando? — Ruyma?n con ?? ???????????? (@ru_y_man) September 13, 2021