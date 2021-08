Susanna Griso se sincera y relata la complicada infancia de uno de sus hijos: "Capacidad de superación"

La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso nos tiene acostumbrados a revelar públicamente algunas de sus vivencias familiares. En este caso, la conductora del espacio matinal de Antena 3, se ha abierto en canal y ha revelado, con detalles, la difícil infancia de uno de sus hijos y todos los problemas a los que ha tenido que enfrentarse.

Hace tan solo unas semanas, Griso contaba abiertamente en 'Espejo Público' una de sus confidencias vinculada a una decisión que han tomado sus hijos, y que parece no tener vuelta atrás. La presentadora contaba que, desde que sus hijos eran pequeños, ha querido mantener su privacidad en las redes sociales y ha sido cautelosa en ese aspecto. "Siempre he vigilado mucho que no salgan mis hijos en las redes sociales", relataba.





Lo más sorprendente de la historia es que aseguraba que sus hijos, a raíz de eso y de tener una madre conocida "tienen tirria absoluta y rechazo total" ante las redes sociales. Por este motivo, ahora que sus hijos han crecido, aseguraba que son ellos mismos los que controlan mucho su propia presencia en redes sociales, teniendo perfiles privados para evitar que el contenido salga de sus núcleos más cercanos.

Además, Susanna revelaba que sus propios hijos le obligaron a ver el reportaje de Netflix, 'The Social Dilemma'."Muy recomendable, ello me lo han hecho ver casi atada a la silla", explicaba la presentadora.

Susanna Griso saca a la luz la difícil historia de uno de sus hijos

Durante el festival 'Starlite' de Marbella, en medio de sus vacaciones, Griso ha concedido una entrevista en la que uno de sus hijos ha sido el protagonista. La periodista es madre de cuatro hijos, dos biológicos, una adoptada de Costa de Marfil y un cuarto ghanés que acogió hace un par de años llamado Koudus. Este último llegó a Susanna a raíz de una llamada de su hermana, que trabaja en una fundación de Barcelona que ayuda a chavales tutelados, le llamó y le dijo: "esta noche no tiene donde dormir, es muy buen chaval, aprende rápido" y su respuesta fue: "venga, sí, lo vamos a ayudar".





La presentadora ha contado que Koudus se quedó huérfano con cuatro años. "Empezó a trabajar en una plantación de cacao y, después de muchos años trabajando, en los campos y una vida muy dura, su abuela le dijo que no había dinero para él y su hermana, para venir a Europa", relataba abriéndose.

"Como el viaje para su hermana era más complicado, empezó a viajar y acabó en Europa casi de casualidad. Él quería ir donde hubiera trabajo", continuaba la dura confesión, en la que Griso contaba que el joven llegó "en patera" a Almería y desde allí viajó a Barcelona, donde estuvo en un centro de menores tutelados hasta cumplir los 16 años, momento en el que Susanna recibió la llamada de su hermana.



"Mi hermana lo acogió en su casa y yo le pago los estudios. Consiguió estudiar porque tiene una inteligencia prodigiosa y capacidad de superación que me tiene impresionada", finalizaba el relato.