'Espejo Público' toma una decisión con Susanna Griso que cambia el rumbo de sus vacaciones: "Me han liado"

La presentadora habitual de 'Espejo Público' Susanna Griso se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en la Costa del Sol, donde el pasado fin de semana acudió a una gala en Marbella en la que recibió un premio por su labor más allá de las cámaras.

La presentadora catalana está aprovechando su tiempo de descanso antes de volverse a poner delante de las cámaras el próximo mes de septiembre, en el que volverá a coincidir con la audiencia como directora de 'Espejo Público'.

Además, estas vacaciones son las primeras que Griso disfruta tras su separación a finales del pasado año, por lo que se convierten en un momento muy adecuado para hacer balance y también planes de cara al futuro.





Mientras Griso se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones, Lorena García es la encargada de ponerse cada mañana frente a la audiencia, siendo el rostro significativo del programa matinal de Atresmedia cada temporada estival.

En este sentido, Lorena García analiza cada mañana, junto a todo el elenco de colaboradores, la actualidad de la jornada, que en estas últimas semanas ha pasado por los hitos de nuestros deportistas en Tokio y también por el avance de la quinta ola del coronavirus en nuestro país.

Pero este lunes, la audiencia se ha topado con una grata sorpresa, ya que el equipo de producción del programa ha decidido contar con Susanna Griso en su parrilla para que explicase el reconocimiento que había recibido hace pocas horas en la ciudad de Marbella.

La entrevista sorpresa de Susanna Griso

En esta dirección, al principio parecía que Susanna Griso se iba a comportar como una invitada más, igual que el actor malagueño Antonio Banderas, que también estaba presente en el plano.Pero la realidad es que Susanna Griso ha tenido que hacer una 'pausa' en sus vacaciones para realizar una entrevista en la que ella misma era protagonista.

"El caso, que me han liado", ha afirmado para darle una explicación a Lorena García que en esos momentos presentaba el programa. "Y, encima, Antonio, me ha dicho 'tú coges la alcachofa y me preguntas'", ha concluido Griso.

La presentadora habitual de 'Espejo Público' fue una de las galardonadas en esta edición por su labor solidaria, que la periodista viene desarrollando en la fundación Vicente Ferrer, ayudando al empoderamiento femenino.

En la entrevista, donde además se encontraba presente la presidenta del festival, Sandra San Juan, el actor malagueño ha explicado la labor que realiza con sus distintas fundaciones, donde ha narrado que debido a la situación pandémica mundial, este año se ha visto obligado a desviar parte de los fondos que perciben sus fundaciones a los sanitarios que se enfrentan día a día contra el covid-19.

Pero en la entrevista también se han producido momentos emotivos con el equipo que se encontraba en las instalaciones de Atresmedia. Susanna Griso ha informado en directo a Antonio Banderas que su compañera Lorena García será madre en los próximos meses, hecho por el que el actor español más internacional ha decidido felicitarla en directo.