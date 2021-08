El motivo por el que Susanna Griso ha reaparecido en plenas vacaciones: mensaje para Olga Moreno

El final del verano o, lo que es lo mismo, el inicio de una nueva temporada en televisión siempre suele ir acompañado de infinidad de novedades. Desde los nuevos decorados en los platós hasta los fichajes de flamantes colaboradores, los programas de las principales cadenas ultiman ya sus nuevos planteamientos para sorprender a sus respectivas parroquias de televidentes.

Este es el caso de uno de los espacios de más éxito en las mañanas de la parrilla televisiva en España: 'Espejo Público'. Aunque por el momento es la periodista Lorena García la encargada de presentar la edición veraniega de 'Espejo Público de Verano', Susanna Griso sigue tomando impulso en un verano algo atípico para ella y su familia, y es que la periodista catalana está viviendo su primer verano como divorciada.

Susanna Griso está disfrutando de unos días de descanso en la Costa del Sol, desconectando, pero sin perder de vista completamente sus proyectos profesionales. La presentadora ya prepara la nueva temporada de 'Espejo Público', el magacín de Antena 3 del que lleva al frente desde 2006, y ha podido dejar algunas pistas sobre esta nueva etapa al frente del espacio.





A pesar de que la catalana no quiere desvelar muchas de las novedades que traerá 'Espejo Público' cuando se incorpore en septiembre, ha sido ella misma la que nos ha adelantado que habrá una multitud de cambios visuales. Del mismo, ha querido dejar claro su parecer respecto a un fichaje que no se va a producir bajo ningún concepto por parte del equipo que ella misma dirige.

Esta incorporación que de ninguna manera se llegará a concretar será la de Olga Moreno. Un nombre que no engrosara la lista de los nuevos fichajes del espacio televisivo. "Yo creo que es más personaje de la cadena de la competencia, no le veo encaje" asegura Susanna, quien prefiere no opinar en el conflicto que mantiene la familia Flores Carrasco, ya que "yo no tomo partido ahí, no tengo vela en ese entierro".

De esta manera, Susanna Griso ha querido zanjar por completo la idoneidad o no de Olga Moreno para fichar como colaboradora en su programa tras su paso por 'Supervivientes 2021' y el revuelo mediático formado tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco. Dos acontecimientos que han dado pie a una serie de rumores entre los compañeros de profesión que invitaban a pensar que la mujer de Antonio David Flores podría tener un espacio fuera del grupo de Mediset, algo que la habría situado muy cerca de Antena 3.





Susanna Griso y su relación con su exmarido, Carles Torras



Respecto a cómo está llevando su divorcio, Susanna ha mantenido la misma línea diplomática: "Bien, muy bien, con muy buena relación y disfrutando del verano al máximo". La cordialidad con su exmarido,Carles Torras, es notable y gracias a esta buena sintonía sus hijos no han notado diferencia al tener padres separados: "Tenemos muy buena relación y ellos no lo están acusando nada".