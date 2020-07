Lo que no sabías de Susanna Griso: su infancia, la 'guerra' con Ana Rosa y un marido independentista

La televisión española sufre del mal de 'las vacas sagradas', es decir, las cadenas apuestan una y otra vez por los mismos presentadores, por las mismas caras en sus proyectos para garantizar el éxito de sus nuevos programas antes de siquiera emitirlos. Es por eso que se lleva un par de décadas viendo los mismos rostros en los programas de televisión y es muy difícil la irrupción de un nuevo presentador carismático. El último en poder sumarse a esto ha sido Roberto Leal.

Quitando al andaluz poco han cambiado los rostros principales de las cadenas en los últimos 10 años. Uno que se mantiene firme que parece que se puede mantener otra década más en primera línea es el de Susanna Griso. La presentadora de 'Espejo Público' es una de las más queridas y reconocidas dentro de la pequeña pantalla después de más de dos décadas en Atresmedia.

La pareja informativa que formó junto a Matías Pratses una de las más recordadas de la televisión. Más tarde la confianza en ella la hizo saltar a las mañanas de Antena 3, desde entonces tiene un duelo diario con Ana Rosa a la que no termina de superar a pesar del paso del tiempo.

Muchas son las horas en directo que vive la catalana donde le ha pasado de todo en los últimos años, sin embargo todo lo que hay detrás de la vida de la periodista es algo ajeno para su público.

Susanna Griso en sus comienzos con Matías PratsInstgram

Una infancia acomodada y con una vocación clara

La famosa presentadora de Atresmedia nació bajo el nombre de Susanna Griso Raventós un 8 de octubre de 1969 en Barcelona. Nació en el seno de una familia acomodada de la alta clase media de la ciudad condal. Es la pequeña de 7 hermanos: "Soy la menor de siete hermanos y me chinchaban sin parar. Con la que menos, me llevo nueve años. Yo le decía a mi padre que era el accidente y él me corregía: 'No, la sorpresa'", ha comentado Griso en más de una ocasión.

Siempre tuvo una infancia presumiblemente plácida debido a la posición de su familia. Su padre, Paco Griso, era un empresario del sector textil al que no le iba nada mal, y su madre, Montserrat Raventós había nacido en la masía de Can Cordoníu, lugar de origen de unos de los cavas más imporantantes del país. Así Susanna es prima de los propietarios de Cordoníu, y a pesar de no tener "ni una puñetera acción", en boca de Griso, de la empresa, en su infancia pasó largos ratos entre aquellos muros: "Mi madre nació en la masía. Íbamos mucho a comer allí. Mi infancia está muy asociada a las bodegas. Siempre estaba con la parabólica puesta. Me enteraba de todo.Tan es así que su madre acuñó para ella el fabuloso apodo rata sabia", comentó Griso en una entrevista con Vanity Fair en 2015.

Susanna Griso en una foto familiar de infanciaInstagram

Tanto Paco, como Montserrat, pudieron vivir los éxitos de su hija, sin embargo, Griso al ser la pequeña de la familia y contar ya con 50 años ha tenido que sufrir varias pérdidas en su vida. Entre ellas la de sus padres, y también la de dos de sus hermanos. En 2017, fallecía su madre a los 94 años como consecuencia de las secuelas que le había provocado un ictus años antes. Más comentada fue la muerte de una de sus hermanas, que fallecía repentinamente a finales de junio de 2019 tras un infarto. Este suceso pilló a Griso en pleno directo, teniendo que abandonar sus labores en 'Espejo Público' a mitad de programa.

Con todo esto, Susanna, la única periodista de sus hermanos, siempre ha sido una mujer muy familiar, donde siempre ha tenido un lugar donde refugiarse: "Mi familia es un gran pilar. Incluso a mi hija Mireia le puse el nombre de mi hermana. Además soy tía abuela. Tengo 10 sobrinos nietos. Son hijos de mis sobrinos".

Además, la diferencia generacional con algunas de sus hermanas, le ayudó a tomar las decisiones más determinantes en su vida: "Pienso en mis hermanas mayores [...] y bueno, ellas, por generación, porque digamos que han vivido en una etapa muy distinta a la mía, se casaron muy jóvenes, fueron madres muy jóvenes, muchas renunciaron a sus carreras laborales y las tuvieron que retomar años después. Yo quería un poco desmarcarme de su experiencia, de lo que ellas habían hecho e intenté enfocar mi vida por otros derroteros. De alguna manera, tengo que agradecerles también ese ejemplo", explicaba justificando así, que Susanna terminase licenciándose en Peridismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Sus inicios en sus tierra natal, su 'matrimonio' televisivo con Matías Prats y la guerra por las mañanas

Sin duda, si por algo se conoce a Griso es por su trayectoria frente a las cámaras, lo que la han convertido en una de las televisivas más conocidas por la gran mayoría del público.

Esta historia de amor en pantalla, nacía con el ingreso de Susanna en la universidad en 1988. Cinco años más tarde ya era periodista, y aunque comenzó haciendo sus pinitos laborales en la radio, pronto la televisión autonómica de Cataluña, TV3, valoraría el talento y potencial de Griso. Así en 1993 saltaba al programa de actualidad 'Tres senyores i un senyor', un programa de actualidad que también contaba con entrevistas y que estaba presentado por Susanna Griso, Gemma Nierga y Fina Brunet, grabando alrededor de 60 programas hasta 1995.

También confió TV3 en la presentadora para darle su propio programa de entrevistas, 'Fóra de joc', que finalmente la catapultarían a presentar los informativos del canal autonómico. El ascenso de Susanna en su carrera profesional era tan vertiginoso como su juventud, ya que en 1997 pasa a formar parte de 'L'Informatiu', los informativos de TVE en Cataluña. Un episiodio, en esta etapa de su vida, fue clave para la carrera de la presentadora.

"Ernesto Saéz de Buruaga, el director de TVE, me llamó a Sant Cugat y me dijo: 'Haz las maletas que te vas a Londres y haces la cobertura del funeral de Lady Di para toda España'. Recuerdo muchos nervios porque yo me dije: '¿qué hago yo aquí en Londres haciendo esta cobertura que nadie sabe quien soy'. Era una cosa rarísima. De repente aparezco yo. Fue una prueba de fuego", explicaba la propia Susanna como el entierro de Lady Di fue trampolín en su carrera, ya que se dio a conocer al gran público con él. Más tarde también fue la responsable de contar la boda de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín en el canal público, saltando solo unos meses más tarde a formar parte de la plantilla de Antena 3.

Susanna Griso durante la boda de la infanta Cristina en 1997Instagram

Su salto a Antena 3 y su popularidad con Matías

La etapa que ha marcado la carrera y el éxito de la catalana fue su paso por los informativos de Antena 3. Allí le esperaban los informativos de la cadena junto a un peso pesado de la televisión, Matías Prats. Matías había pasado 23 años en TVE y comenzaba una nueva etapa en esta cadena, Susanna tenía su primera oportunidad junto a uno de sus referentes.

Susanna Griso y Matías Prats en sus comienzosAtresmedia

Ambos se convirtieron en la pareja de presentadores de informativos más carismática de la televisión, un tándem que no paró de cosechar premios y reconocimientos. Ambos cubrieron momentos tan históricos como los atentados de New York en el 11S, o los de Atocha en Madrid el 11M. "¿Cuántos años hemos hecho en informativos? De los mejores años que habrás tenido a lo largo de tu vida profesional. ¡Todavía está a tiempo de volver!", le lanzaba Matías a la que fuera su compañera en 2018 intentando tentarla para un reencuentro.

La química entre la pareja de presentadores traspasaba la pantalla, pensando muchos que eran pareja. Con esta broma jugaron en el programa de humor 'Homo Zapping', donde las interpretaciones de Paco León y Silvia Abril como los presentadores se convirtieron casi igual de populares.

El asalto al trono de Ana Rosa Quintana

En 2006 Antena 3 decidía sacar de la nevera el formato de 'Espejo Público' que ya había presentado en 1996 por Pedro Piqueras. En esta ocasión la elegida para presentar el formato era Susanna Griso, que pasaba del formato informativo al magazine para poder competir contra Ana Rosa Quintana que un año antes había estrenado 'El programa de Ana Rosa en Telecinco'.

Tras 14 años en antena, Griso no ha conseguido tumbar a la periodista de Mediaset en cuanto audiencias se refiere. Actualmente 'Espejo Público' se mueve en unos datos de entre 14-16% de audiencia, consiguiendo records durante el estado de alarma, pero siempre por debajo de los 18-20% que consigue promediar Ana Rosa. Además, ahora el combo formado por 'Aruser@s' y 'Al rojo vivo', amenazan también al programa de Griso desde La Sexta, que ha conseguido convertir la mañana en su mejor franja de share.

En contadas ocasiones se ha colocado por delante del programa de Telecinco, principalmente coincidiendo con sucesos de actualidad como el atentado en la sala Bataclán en París. También en octubre de 2017 consiguió unas grandes cifras colocándolo por delante de su competidora directa.

A lo largo de todos estos años, y con tantas horas de directo, muchas son las polémicas que han acompañado a Griso en el plató de 'Espejo Público', desde declaraciones desafortunadas hasta como ya se ha contado la propia muerte de su hermana. Rescatamos ahora el momento en el que fue imitada por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

��@NicolasMaduro se dedica a ‘imita’ a @susannagriso, mientras aumenta el número de fallecidos en las movilizaciones #MadurazoEPpic.twitter.com/nZsEH36zay — Espejo Público (@EspejoPublico) June 23, 2017

Otro de los temas que más controversia genera es el sueldo de Susanna por su papel en Antena 3. El de Ana Rosa Quintana en Mediaset es de entorno a 4/3,5 millones de euros por temporada, según diversos medios, colocándola por delante de Jorge Javier y Jesús Vázquez en su grupo. Por su parte, Griso no se quedaría muy detrás. Desde Periodista Digital, apuntán qué "la presentadora catalana se embolsa un sueldo anual de más de 2 millones de euros netos. Cantidad a la que habría que sumar los ingresos publicitarios y otras colaboraciones, que acercarían a Griso a los 3 millones de euros".

Carles Torras, el hombre detrás de Susanna Griso que apoya el independentismo

La catalana está casada con Carles Torras desde 1997 y con él ha formado una familia junto a Jan, Mireia y Dorcette, su hija adoptiva. Carles estudio también periodismo y está detrás de formatos como 'Conexión Samantha' o 'Hay una cosa que te quiero decir'. Sin embargo, el éxito de su pareja siempre le ha eclipsado. "Mi marido, incluso cuando dirige programas, dicen que 'el marido de Susana Griso está diciendo tal cosa'. Y no ponen su nombre. Y yo digo: ¡hombre!, ¡tiene nombres y apellidos!. Yo agradecería también que se le citara", pedía la presentadora en una entrega de 'Espejo Público'.

A pesar de sus orígines, Griso se ha mostrado moderada en el debate político que existe entre España y Cataluña, lo que le ha llevado a protagonizar alguna polémica con entrevistados como Laura Borràs de Junts per Catalunya. Sin embargo, Susanna no ha dudado en afirmar que a pesar de vivir en Madrid en su casa habla en catalán con sus hijos.

El que sí se ha manifestado muy cercano al ideario independentista catalán es su marido. Torras, en su blog personal ha escrito artículos titulados de una forma bastante clara a favor del independentismo: "25 razones para irse de España (aunque no seas catalana/catalán)", "15 características propias de Catalunya", "15 elementos grotescos del decorado político español" o "25 verdades como puños sobre el procés".

Susanna Griso y su marido Carles Torras en una recpeción con los ReyesOtros

La pareja tiene dos hijos biológicos, Mireia, de 13 años, y Jan, de 16. Sin embargo en los últimos años han tenido una incorporación muy especial en la familia, ya que después de 8 años esperando y haciendo trámites, el matrimonio conseguía en 2018 la adopción de Dorcette, originaria de Costa de Marfil. "Cuando tuve a Dorcette sentí lo mismo que cuando tuve a mis hijos biológicos. Estoy encantada. Ha sido un regalo y nos estamos adaptando todos. Es una niña muy vital, muy feliz, muy alegre y nos tiene a todos bailando mambo en casa, porque tiene mucha energía y alegría en el cuerpo", ha confesado la periodista en varias ocasiones de su niña.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Matías Prats y Susana Griso, la pareja que marcó una época, vuelve a sentarse junta

El polémico tuit del marido independentista de Susanna Griso sobre la violencia en Cataluña

Muere de forma repentina la hermana de Susanna Griso