Matías Prats y Susana Griso, la pareja que marcó una época, vuelve a sentarse junta

Matías Prats y Susana Griso volverán a sentarse juntos en una mesa de un plató de televisión en 'El Hormiguero 3.0' de este jueves con motivo de un especial que realizará el programa de Pablo Motos con motivo del 30º aniversario de Antena 3 desde que comenzasen sus emisiones como la primera cadena privada de España.

No se sentaban juntos desde que dejaran de presentar juntos en Antena 3 Noticias en 2003. A pesar de ello volvieron a estar juntos en un plató con motivo del 40 aniversario de la Constitución, en el plató de Espejo Público. En esa ocasión no faltaron los halagos por ambas partes y no dudaron en admitir el respeto y la admiración que sentían el uno por el otro después del paso de los años.

Mientras que Antena 3 comenzó las emisiones regulares de la cadena el 25 de enero de 1990, Susana Griso y Matías Prats empezaron a trabajar juntos en el año 1998. Tres años después se separarían para presentar diferentes ediciones del telediario. No tardaron mucho tiempo en volverse a unirse de nuevo, en 2002 lo harían en la segunda edición de las Noticias.

Esta última unión duró solo un año, después ambos periodistas han coincidido con diferentes compañeros en sus informativos, hasta que Susana Griso emprendió la aventura de 'Espejo Público' en 2006. Por su parte, Matías ha seguido en los servicios informativos, y actualmente forma un tándem muy carismático con la presentadora Mónica Carrillo.

A pesar del paso de los años, y de las vueltas que ha dado las vidas profesionales de ambos, son muchos los que recuerdan la pareja formada por Prats y Griso, y que les ha convertido en una de las parejas televisivas más queridas y recordadas por los telespectadores. En aquellos tiempos Matías comenzó con sus primeros chistes, la juventud de Susana, o los fallos técnicos fueron una de la seña de identidad de una época que quedó muy bien representada en los sketches de 'Homo Zapping'.

Ahora Pablo Motos, vuelve a juntar a una pareja que muchos esperan volver a ver juntos, ¿será posible?