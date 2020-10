La sorprendente reacción de Ferreras tras el ataque de Casado a Abascal: "¡Atención!"

El contundente discurso de Pablo Casado contra Santiago Abascal durante el debate de moción de censura que el líder de Vox presentó contra Sánchez le ha granjeado al presidente del PP loas procedentes de las personas más insospechadas. En el propio hemiciclo, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, le dijo que había hecho un discurso "brillante" y Adriana Lastra también agradeció al líder del PP que marcara distancias con Vox. El propio Sánchez volvió a mostrarse abierto al diálogo para reformar el CGPJ tras el 'giro' de Casado, aunque el presidente intentaba enmascarar más bien un cambio de rumbo después de los sucesivos avisos que Europa le ha dado al entender que su reforma vulnera la independencia de los jueces.

Sea como fuere, las portadas de los periódicos de este viernes dan a Casado como el vencedor de la moción de censura, cuando precisamente era el que más tenía que perder por la pieza que habían creado Abascal y Sánchez. En su monólogo de este viernes, Carlos Hereera lo analizaba así: "Ayer lo que hubo realmente fue una moción de censura de Pablo Casado a Santiago Abascal. Un ajuste de cuentas entre dos partidos de derechas. ¿Cuál fue la historia de ayer? Lo que algún columnista avispado ha llamado “el Casadazo”. Casado, que era la víctima propiciatoria de esta moción de censura, vio el hueco y leyó bien el partido, como dice la gente del fútbol", ha dicho.

ESTO ES LO QUE OPINAN FERRERAS Y ESCOLAR DEL DISCURSO DE CASADO

Hasta Antonio García Ferreras e Ignacio Escolar aplaudieron ayer el discurso de Casado. En "Al Rojo Vivo", Ferreras cree que el discurso de Casado "es un salto cualitativo" para él. "Hoy es un antes y después en la carrera política de Pablo Casado. “Se ha desligado absolutamente de la extrema derecha y ha hecho un análisis y un diagnóstico de Vox absolutamente implacable”, aseguraba.

Ignacio Escolar, director de eldiario.es, compartía esa visión. “Me ha parecido un discurso bastante bueno, en lo formal y en el fondo. Esto es lo que esperábamos muchas personas de un partido que se dice conservador, europeo y centrista. Ha sido muy valiente”, aseguraba.

Ferreras, sin embargo, vio incompatible el discurso de Casado con los que propugnan otros miembros de su partido como Cayetana Álvarez de Toledo o Isabel Díaz Ayuso. “Esa buena intervención tiene una gran contradicción y esa contradicción se llama Isabel Díaz Ayuso. El discurso de Pablo Casado de hoy es incompatible con lo que hace y con los socios de Ayuso en Madrid”, ha afirmado el presentador. Tampoco ha dudado en ponerle mote a la presidenta de la Comunidad de Madrid. De ella, ha dicho que es un como “un electrón dentro del Partido Popular” porque “va por libre”.

A continuación, puedes leer las frases más duras de Casado a Abascal durante su intervención en la moción de censura contra Sánchez:

- "Sánchez saldrá de este coso a hombros de los diputados de Vox y con su tendido ovacionándole. Vaya capote le ha echado y vaya bajonazo con el que remata la faena: quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado de monosabio de Iglesias"

- "Le diré claramente lo que es esta moción. Es una mentira más de Vox para que Sánchez siga en la Moncloa. (...) Usted juega al mismo juego que Pedro Sánchez aunque lo juegue al otro lado del campo".

- "Esta moción dispara contra el partido que le ha dado trabajo 15 años y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Acepto el órdago, es hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado", ha advertido.

- "Vox es la derecha que más le gusta a la izquierda. Hoy se censura a sí mismo"

- "Vox es el sueño del nacionalismo y el salvavidas de Sánchez"

- "Votaremos 'no' porque decimos "no" a la ruptura que usted busca y a la polarización que usted busca como Sánchez. No a esa España a garrotazos en blanco y negro de trincheras, ira y medio"

- "Defendemos una alternativa serena, sensata, moderada, responsable y proeuropea"

- "Huimos contra los tópicos" de Vox y contra el "desvarío estrambótico"- La nación más vieja de Europa no merece "una propuesta de Gobierno" como la de Abascal

- "No somos como ustedes, somos la fuerza tranquila de los españoles"

- "La España moderada no está en la República Popular China o en las élites de Soros. ¿De qué se preocupan los mayores, de las pensiones o de Soros, y los jóvenes, del empleo o del virus chino?

- Casado ha recordado al partido de Abascal que no gobierna, sino que votó una investidura en Andalucía o en Madrid y ha preguntado si iban a apoyar antes a Susana Díaz que a Juanma Moreno, a Ángel Gabilondo o frente a Isabel Díaz Ayuso y a Manuela Carmena en lugar de a José Luis Martínez-Almeida.

