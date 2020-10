Las frases con las que Casado ha dinamitado su relación con Vox

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha roto puentes este miércoles con Vox defendido que no serán "rehenes" de Abascal, que soporta externamente varios de sus gobiernos autonómicos, y ha defendido una alternativa "serena, sensata, moderada, responsable y proeuropea" contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

El líder de la oposición ha cargado muy duramente contra el discurso de "tópicos" de Vox y contra el "desvarío estrambótico" y ha defendido que la nación más vieja de Europa no merece "una propuesta de Gobierno" como la que Abascal propuso ayer.

Tras romper con Vox, anunciando un no a su moción, Casado ha recordado al partido de Abascal que no gobierna, sino que votó una investidura en Andalucía o en Madrid y ha preguntado si iban a apoyar antes a Susana Díaz que a Juanma Moreno, a Ángel Gabilondo o frente a Isabel Díaz Ayuso y a Manuela Carmena en lugar de a José Luis Martínez-Almeida.

"No somos como ustedes somos la fuerza tranquila de los españoles", ha exclamado Casado, asegurando que "la España moderada", no está en la "República Popular China" o en las élites de "Soros". De qué se preocupan los mayores, de las pensiones o de Soros, y los jóvenes, del empleo o del virus chino, ha preguntado el líder del PP.

En redes sociales, el PP ha usado el hashtag #SíaEspañaNoaVox durante la intervención de Pablo Casado.

Decimos NO a la polarización que VOX necesita. No a la España a garrotazos de trinchera, ira y miedo.#SíaEspañaNOaVoxpic.twitter.com/pI3dqtGmg6 — Partido Popular (@populares) October 22, 2020

A continuación, puedes leer las frases más duras de Casado a Abascal durante su intervención en la moción de censura contra Sánchez:

- "Sánchez saldrá de este coso a hombros de los diputados de Vox y con su tendido ovacionándole. Vaya capote le ha echado y vaya bajonazo con el que remata la faena: quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado de monosabio de Iglesias"

- "Le diré claramente lo que es esta moción. Es una mentira más de Vox para que Sánchez siga en la Moncloa. (...) Usted juega al mismo juego que Pedro Sánchez aunque lo juegue al otro lado del campo".

- "Esta moción dispara contra el partido que le ha dado trabajo 15 años y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Acepto el órdago, es hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado", ha advertido.

- "Vox es la derecha que más le gusta a la izquierda. Hoy se censura a sí mismo"

- "Vox es el sueño del nacionalismo y el salvavidas de Sánchez"

- "Votaremos 'no' porque decimos "no" a la ruptura que usted busca y a la polarización que usted busca como Sánchez. No a esa España a garrotazos en blanco y negro de trincheras, ira y medio"

- "Defendemos una alternativa serena, sensata, moderada, responsable y proeuropea"

- "Huimos contra los tópicos" de Vox y contra el "desvarío estrambótico"- La nación más vieja de Europa no merece "una propuesta de Gobierno" como la de Abascal

- "No somos como ustedes, somos la fuerza tranquila de los españoles"

- "La España moderada no está en la República Popular China o en las élites de Soros. ¿De qué se preocupan los mayores, de las pensiones o de Soros, y los jóvenes, del empleo o del virus chino?

- Casado ha recordado al partido de Abascal que no gobierna, sino que votó una investidura en Andalucía o en Madrid y ha preguntado si iban a apoyar antes a Susana Díaz que a Juanma Moreno, a Ángel Gabilondo o frente a Isabel Díaz Ayuso y a Manuela Carmena en lugar de a José Luis Martínez-Almeida.