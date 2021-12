Sonsoles Ónega se echa las manos a la cabeza con lo que hace su reportera en 'Ya es mediodía': "No puedo más"

La reportera de 'Ya es Mediodía', Mayka Navarro, ha dejado esta semana un momentazo en el programa de Telecinco, hasta tal punto que la propia presentadora, Sonsoles Ónega, se echaba las manos a la cabeza de la sorpresa. Todo ello en una conexión entre el plató y las calles de Barcelona con motivo de la llegada de las compras masivas de décimos de lotería de cara al sorteo especial de Navidad que tendrá lugar en los próximos días.

En ese momento, y hablando sobre las supersticiones de aquellos que se acercan a comprar un boleto, Navarro ha tenido una ocurrencia de lo más peculiar a la hora de darse suerte a sí misma con su propio décimo. “Había una tradición que es que había que pasarlo por la chepa, yo como no tengo me lo paso por las tetas directamente”, comentaba la reportera.









Ónega se echa las manos a la cabeza



“¡Mayka por Dios!”, se podía escuchar a uno de los colaboradores desde el plató. Ónega, con la boca completamente abierta, se echaba las manos a la cabeza de manera literal y sólo acertaba a vocalizar algunas palabras ininteligibles para el micrófono del programa. Segundos después trataba de reprocharle el atrevimiento a su reportera. “Señora... ¡Como toque te vas a hinchar!”, le avisaba. “Es una manera, ante la falta de chepas...”, trataba de justificarse por su parte Navarro.

“Dicen los tres varones que compres otro y que te lo vuelvas a pasar por ahí”, continuaba con la broma Ónega, mientras todos los colaboradores no paraban de reír con la brusquedad de la reportera. “Pero esto no es la primera vez que veis a alguien que lo hace, ¿no?”, cuestionaba Navarro. Mientras, la presentadora reconocía que “así en directo, sí”. “Bueno, es la vida, y nosotros retratamos la vida”, ironizaba. “Por favor, no puedo más”, atinaba a decir Ónega, que ha compartido ella misma el momento televisivo en su perfil en redes sociales, reconociendo en la publicación que había sido el 'momentazo' del programa de ese día.









La probabilidad de que te toque el Gordo



Pero más allá de las supersticiones de los reporteros de 'Ya es mediodía', existen datos reales sobre la probabilidad de que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad, sin tener que pasarlo por la chepa. Eso sí, no debemos desesperar, porque la estadística dice que no es tan complicado que sí que nos caiga algo de dinero si tenemos un décimo en la mano el 22 de diciembre. Eso sí, no son muchas. Existe hasta un 5% de probabilidades de que nos toque alguno de los premios que se reparten durante el Sorteo Extraordinario de Navidad.

Eso sí, si nos ceñimos a 'El Gordo', como ya hemos mencionado, las probabilidades son del 0,001%, o lo que es lo mismo, una de cada 100.000. Esto tiene un motivo que radica en la forma en la que se celebra el sorteo: los bombos. Existen hasta dos, uno de ellos de premios que contiene un total de 100.000 bolas, y un segundo de premios que alberga hasta 1.807. Por lo tanto, si aplicamos las matemáticas, y teniendo en cuenta que en cada bombo pueden salir números entre el 0 y el 9, cualquier número entre el 00000 al 99999 tiene la misma probabilidad de ser 'El Gordo'.

También existe la posibilidad de subir el porcentaje de posibilidades de que nos toque: comprando más décimos. Para alcanzar un total del 50% de probabilidades de que nos toque el gran premio, tendríamos que adquirir en nuestro establecimiento más de 20.000 décimos. Desgraciadamente, se trata de una maniobra no al alcance de todos. Sólo los más acaudalados podrían gastarse casi medio millón de euros en subir las posibilidades de ganar.