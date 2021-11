Las probabilidades reales de que te toque el Gordo de la Lotería

Dentro de poco más de un mes y medio decenas de miles de españoles probarán suerte en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, y lo harán con el décimo de la familia, la empresa o, incluso, del bar de la esquina en el que toman cada día el café del desayuno. Muchos de ellos albergan la esperanza de que les toque algún pellizco o, incluso, el premio Gordo. Pero, ¿cuáles son las probabilidades reales de que esto suceda? ¿Es más fácil que nos llevemos los millones el 22 de diciembre o en la víspera del día de Reyes en el Sorteo del Niño?

Eso sí, advertimos a los lectores de COPE que, una vez sabemos cuáles son las matemáticas detrás de las posibilidades de que nos caiga un 'pellizco' pueden resultar de lo más desilusionante si lo comparamos con la promoción que se hace de ello desde Loterías y Apuestas del Estado. Anuncios de televisión como el de el dueño del establecimiento guardando el décimo del cliente que no compró ese año por primera vez puede chocar con la realidad: y es que la aritmética dice que la probabilidad de que nos llevemos los millones de euros es de 1 contra 100.000.









Las probabilidades de que nos toque el Gordo



Eso sí, no debemos desesperar, porque la estadística dice que no es tan complicado que sí que nos caiga algo de dinero si tenemos un décimo en la mano el 22 de diciembre. Eso sí, no son muchas. Existe hasta un 5% de probabilidades de que nos toque alguno de los premios que se reparten durante el Sorteo Extraordinario de Navidad.

Eso sí, si nos ceñimos a 'El Gordo', como ya hemos mencionado, las probabilidades son del 0,001%, o lo que es lo mismo, una de cada 100.000. Esto tiene un motivo que radica en la forma en la que se celebra el sorteo: los bombos. Existen hasta dos, uno de ellos de premios que contiene un total de 100.000 bolas, y un segundo de premios que alberga hasta 1.807. Por lo tanto, si aplicamos las matemáticas, y teniendo en cuenta que en cada bombo pueden salir números entre el 0 y el 9, cualquier número entre el 00000 al 99999 tiene la misma probabilidad de ser 'El Gordo'.

También existe la posibilidad de subir el porcentaje de posibilidades de que nos toque: comprando más décimos. Para alcanzar un total del 50% de probabilidades de que nos toque el gran premio, tendríamos que adquirir en nuestro establecimiento más de 20.000 décimos. Desgraciadamente, se trata de una maniobra no al alcance de todos. Sólo los más acaudalados podrían gastarse casi medio millón de euros en subir las posibilidades de ganar.









¿Más probabilidades que toque 'El Gordo' o 'El Niño'?



Por lo tanto, si queremos hacer una buena inversión de nuestro dinero en décimos, ¿es más lógico hacerlo en el Sorteo de Navidad o en El Niño? La estadística dice que el último. De hecho, se llega a triplicar el número de premios que por reintegro (un 30% por un 10% en el caso del Sorteo del 22 de diciembre).

¿Qué significan estos números? Que la probabilidad de ganar algo en 'El Niño' es de 7,82% mientras que en la Lotería de Navidad es del 5,30%.