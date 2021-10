La Diputación de Gipuzkoa critica el "acoso deliberado" al sistema de residencias por un conflicto sindical.

La diputada de Políticas Sociales de Gipuzkoa, Maite Peña, ha criticado este miércoles en una comparecencia ante las Juntas Generales de Gipuzkoa el "acoso de manera deliberada” sobre el sistema de residencias del territorio, que "no responde" al modelo de atención existente. Lo ha dicho tras conocerse las recientes denuncias del sindicato ELA y trabajadoras de diferentes residencias que afirmaban que las deficiencias detectadas en Txara 1 eran “generalizadas” por la falta de personal.



Peña ha afirmado que "no todo vale" y ha remarcado que "lo que no se puede hacer es cargar contra el sistema y la profesionalidad de todos los trabajadores" mediante una denuncia "apuntalada en un informe preliminar de un caso puntual en un contexto de conflicto sindical". A su juicio, el mensaje que se intenta trasladar es que "falta personal y por eso se adoptan las medidas que se adoptan, pero esa no es la realidad y para ello no hay mas que ver las comparativas de ratios". En este sentido la diputada de Políticas Sociales ha recordado que en Gipuzkoa hay dos trabajadoras por cada plaza residencial mientras en otros lugares hay una trabajadora por cada tres o cuatro usuarios.



Peña ha reconocido que es "plenamente consciente" de que hay cuestiones "que hay que mejorar" y que la Diputación de Gipuzkoa "trabaja en ello", pero ha criticado el "acoso al sistema" que, a su juicio, se está llevando a cabo y haa defendido que "no es de recibo extrapolar casos puntuales con informes preliminares a todo el sistema" que atiende a 5.000 personas, 365 días al año y cuenta con 6.500 trabajadoras.