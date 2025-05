La lección que saca Rubén Martín del documental de Carlos Alcaraz, que le muestra muy alejado de Rafa Nadal: "Un obseso"

Rafa Nadal entregó el testigo a Carlos Alcaraz como gran referente del tenis español tras su retirada. Un murciano que con 22 años ha sido plata olímpica, ha ganado 4 Grand Slams y ha sido número 1 del mundo durante 31 semanas. Sin embargo, estar en la cima no está exento críticas y eso lo sabe un Alcaraz al que ha rodeado la polémica desde el estreno el pasado 23 de abril de un documental en Netflix sobre su vida.

La docuserie, compuesta por tras capítulos y con el título de 'A mi manera' realiza un seguimiento al tenista durante la temporada 2024, y muestra según Netflix "no solo al tenista, sino cómo es su vida fuera de la pista en lo que será un increíble camino a través de los ojos de Carlos Alcaraz".

Pero el murciano ha recibido numerosas críticas por su estilo de vida, que se ve reflejado en ese documental. El más duro fue, sin lugar a dudas, Roberto Bautist a que dijo: "No creo que Carlos vaya a ganar Grand Slams acostándose a las siete de la mañana. El tenis es muy exigente, ahora es todo muy bonito y es muy joven, pero tiene que ver que si quiere igualar los números de los tres 'cracks' tiene que jugar quince años a gran nivel".

Este miércoles, en una entrevista en L'Equipe , Rafa Nadal ha defendido a Carlos Alcaraz de las críticas recibidas por su documental: "Conociendo un poco a Carlos, yo creo que el documental de Carlos no refleja lo que es su personalidad ni su forma de vivir su carrera. Parece en el documental que Carlos es una persona que sí, que juega tenis, pero que le gusta mucho salir de fiesta, que necesita, que no es tan profesional y no es cierto", empieza diciendo el extenista español

"Carlos es un gran profesional, es una persona que se esfuerza muchísimo para llevar su tenis al máximo nivel y su físico también. Entonces, yo creo que lo que refleja de Carlos como persona creo que no es la realidad del día a día de Carlos, es una realidad muy distinta. Entonces, creo que el documental de alguna manera ha estado enfocado de una manera errónea porque la percepción de la gente es distinta a lo que es su vida real. Yo lo he podido vivir un poquito, no tanto, pero sí que un poquito, y te aseguro que Carlos es un gran profesional y alguien que se esfuerza mucho", finaliza Nadal.

Este miércoles en El Partidazo de COPE se ha hablado del documental del murciano y de cómo se le muestra en este. El más claro de los tertulianos ha sido Rubén Martín, que ha ensalzado a Alcaraz por mostrarse de forma "valiente y humana" y enseñar cómo es en realidad sin esconder nada.

"Es una lección de vida de Carlos Alcaraz te diría que casi generacional", aseguraba el narrador que apuntaba que "no está de acuerdo con las palabras de Nadal". "Para mí Rafa fue un obseso de su reputación, y por eso tiene la reputación que tiene, y fue un obseso de querer ser el mejor de la historia, aunque él siempre negara que ese fuera su objetivo. Ha intentado hasta el final empatar a títulos a Djokovic. La lección que me deja Alcaraz es que él, con 22 años, no sabe si la felicidad está en perseguir ser el mejor de la historia porque cree que eso no es la felicidad. Él dice que no sabe si está dispuesto a hacer el sacrificio a 20 años", explicaba Rubén Martín.

