Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón: "Los políticos tenemos que hacer pedagogía, la inversión no espera"

Madrid - Publicado el 22 may 2025, 14:20 - Actualizado 22 may 2025, 14:51

Este jueves 22 de mayo, Pilar Cisneros y Jorge Bustos se encuentran en Gijón realizando Mediodía COPE. Los comunicadores de COPE han sido recibidos por una ciudad abierta.

"Una ciudad que se acerca a los 300.000 habitantes, con un puerto de una intensa actividad, una ciudad cuidada, lo hemos podido comprobar, paseando hasta aquí, hasta el casco histórico, un entorno natural privilegiado, un litoral maravilloso. Todo esto es conocido y todo está confluido en un proyecto que se llama Gijón Lidera", comenzaba diciendo Jorge Bustos a la hora de presentar a la alcaldesa de Gijón en la casa museo de Gaspar Melchor de Jovellanos.

¿En qué consiste Gijón Lidera? ¿Qué objetivos busca, alcaldesa? "Gijón es la ciudad mayor de Asturias y, normalmente, siempre ha sido el motor económico de la región. Pero es una ciudad que lleva muchos años de sufrimiento, porque ya no hay minas, porque ya no hay astilleros, queda uno, y porque la siderurgia, todos sabemos, está pasando por la travesía del desierto y las incertidumbres que se ciernen sobre ella. Entonces, esta ciudad quiere seguir siendo industrial, quiere seguir liderando la economía. Y para eso tenemos que buscarnos un objetivo claro, que es que Gijón sea destino de inversión", explica Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón.

¿Y cómo se puede conseguir ese liderazgo? "Es complejo, pero también es sencillo. Y si recordamos a Jovellanos..., Jovellanos decía aquello ya de que '¿qué tiene que hacer el Gobierno? Eliminar obstáculos'. Y eliminar obstáculos es lo que nos corresponde a la región. Eliminar trabajos, que no es tan complejo. Por ejemplo, se va a consolidar la llegada de la primera universidad privada a Asturias, la Universidad Europea, estamos trabajando de la mano del Gobierno de la comunidad, es cierto, para que venga esa universidad. Y también para que venga el Grupo Quirón", recalca.

¿Y cuándo llegará la Universidad Europea? "Ha mandado una avanzadilla de técnicos que nos pregunta '¿a usted, a su ciudad, le interesa que se instale aquí la Universidad Europea? Estamos en una región en la que una parte importante de la misma cree que el que haya una universidad privada o un hospital privado no es ponerse en contra de lo público. Es compatible. Todo es compatible, todo genera empleo de calidad y todo genera en definitiva riqueza. Y claro, luego se nos llena la boca diciendo, un escáner nuevo en el Hospital de Cabueñes, pero oiga, es que el escáner nuevo lo paga la actividad privada y la actividad empresarial. Y yo creo que a veces los políticos tendríamos que hacer más pedagogía porque es que parece que el escáner nuevo llega porque lo decidimos el presidente de la comunidad o yo, que lo pagamos nosotros", subraya Carmen Moriyón.

¿Qué ofrece Gijón a los inversores?

Uno llega a Gijón por primera vez, se pasea por el centro y se enamora inmediatamente de la ciudad. Y si soy inversor, pongamos el caso, y estoy buscando un lugar para expandir mi empresa, ¿qué me ofrecería Gijón en ese sentido?

Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, junto a Jorge Bustos y Pilar Cisneros

"Gijón, aparte de querer seguir siendo una ciudad industrial, tenemos un parque científico y tecnológico, la vía del conocimiento, que cumple 25 años en la zona este y que es un modelo en Europa para donde se implantan las empresas de base tecnológica. Está triunfando. Ahora vamos a hacer una réplica en la zona oeste de la ciudad con empresas vinculadas al mar. Entonces, ¿qué te ofrecemos? Te ofrecemos un departamento de urbanismo que elimina obstáculos. Entonces, vamos a trabajar el proyecto que usted presenta en la ciudad de la mano. No me va a meter los papeles por un registro, eso sí, hay que hacerlo, evidentemente también, pero vamos a ver si ese proyecto a usted y al ayuntamiento le encaja y lo vamos a trabajar de la mano para que sea lo más rápido posible", responde la edil.

Cero trabas. "Cero trabas porque los inversores, el dinero, la inversión, no espera. Es lo que he aprendido en estos años al frente de la alcaldía, que no puede esperar la inversión porque además en un mundo tan complicado desde todos los puntos de vista, donde te ofrecen mejores condiciones, te vas", añade la alcaldesa gijonesa.