¿Sigue Pablo Díaz vinculado a 'Pasapalabra'? El concursante confiesa cómo ha cambiado su vida al ganar el bote

'Pasapalabra' ha celebrado su programa número 500 en esta nueva etapa en Antena 3, y lo ha hecho con el regreso de dos concursantes muy especiales: los ganadores del bote Pablo Díaz y Sofía Álvarez. Ambos han vuelto a enfrentarse al Rosco, en un programa con invitados de lujo como Roberto Brasero o Jorge Fernández.

En su regreso, Roberto Leal ha querido saber en qué se ha gastado el dinero Díaz, que logró hacerse con el tercer mayor bote de la historia del concurso. Pablo no ha dudado en confesarlo ante su compañera y el resto de invitados: "Un pellizco importante lo he destinado a poder independizarme. Me he comprado una casa en Madrid, es una cosa que quería hacer desde hace mucho", ha explicado.

Por otro lado, ha añadido que aún tiene guardada una parte, aunque tiene pensado en qué va a invertirla: "Bastante parte lo he destinado a eso y mucha parte queda para tenerlo de colchón, que nunca se sabe y poder seguir estudiando y formándome en lo que me gusta". Además, el ganador del bote ha contado que ha terminado un máster que estaba haciendo en Ámsterdam y quiere seguir estudiando composición, junto a otras cosas.

Pablo Díaz recuerdo el momento en el que conoció a Roberto Leal

El regreso del concursante al plató ha dado mucho de sí, y Pablo Díaz no ha dudado en contestar unas preguntas, siendo muy sincero, explicando cómo ha cambiado su vida el paso por el programa, ha definido a Roberto Leal y ha confesado que relación mantiene, a día de hoy, con el programa en el que logró llevarse el bote.





En cuanto a lo que ha cambiado su vida, Díaz lo califica como "un cambio total". "Ya no solo por el bote. El hecho de haber venido aquí durante un año, ha hecho que haya conocido a personas maravillosas, Roberto, todo el equipo, los propios concursantes. Me quedo con la experiencia que ha sido estar tanto tiempo y haberlo pasado tan bien", ha explicado.

Además, ha recordado el día en que conoció a Roberto Leal, que fue su primer día en el concurso. Ha asegurado que le puso las cosas muy fáciles desde el inicio y que es muy fácil trabajar con él. "Es profesional como la copa de un pino, Y una persona con las que estás muy, muy cómodo. Lo tiene todo para este programa. El primer día que lo conocí parecía que nos conociéramos de toda la vida porque te lo hace todo más fácil", ha apuntado.

Por último, Pablo ha confesado que sigue viendo el programa. "Sigo jugando, por supuesto", ha sido sus palabras, aunque reconoce que ahora lo vive de una manera mucho más tranquila, ya que no tiene que acertar sí o sí, pero sigue dando sus respuestas desde el sofá de su casa, y lo seguirá haciendo "hasta que dure" 'Pasapalabra'.