Roberto Leal: su vínculo con María Teresa Campos, su profesión frustrada y su discreta vida personal

Se llama Roberto José Leal Guillén y es natural de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. Tiene 42 años y lleva trabajando en televisión desde 2001.

Si te digo que se le conoce comoRoberto Lealy que es el presentador estrella de la pequeña pantalla en estos momentos, seguro que ya lo identificas mejor. Y si encima te cuento que se cuela cada tarde en tu casa a las 20h y con su simpatía y desparpajo te hace pasar un rato divertido, ya tienes todos los elementos para identificar a nuestro protagonista.

A lo largo de toda su trayectoria profesional, Leal ha sabido ganarse el cariño de la audiencia y por eso no es de extrañar que haya logrado tanto éxito, más que merecido. Al igual que su apellido es una persona leal y honesta, que lleva por bandera a su familia y su pueblo, raíces que nunca olvida.

Lleva siempre en el recuerdo a su padre, albañil de profesión y al que un joven Roberto ayudaba en más de una ocasión en las obras. Y no olvida el sabio consejo que le dio “Cuando me equivocaba en algo ya me lo decía él: ‘Estudia, hijo, estudia’ y por él lo hice”. Han pasado poco más de dos años del fallecimiento de su padre.





Siguiendo el consejo de su padre, Leal estudió Periodismo en la Universidad de Sevilla y nada más terminar la facultad ya empezó a trabajar en televisión, concretamente en los informativos de Telecinco. Desde el año 2001 hasta 2004. Tras otros trabajos es a partir de 2005 cuando Roberto recorre toda España como colaborador en ‘España Directo’ de TVE:

Su primer gran éxito como presentador llega en el 2017 cuando Roberto presenta‘Operación triunfo’, también en TVE. En ese momento, este sevillano consigue mayor popularidad y también reconocimiento. Fueron muchos los espectadores, y también parte de la crítica, los que descubrieron a este presentador.

Sin duda alguna ‘Operación Triunfo’ ha sido el programa que le lanzó a la fama y en el que demostró su verdadero talento.





Que la música nos acompañe. Gracias @OT_Oficial ??. Hasta siempre. — Roberto Leal (@RobertoLealG) June 11, 2020

Y Antena 3 recogió el guante de, por aquel entonces, uno de los presentadores más populares para confiarle uno de sus programas estrella: ‘Pasapalabra’. Un programa que presenta Leal desde 2020, con el que está consiguiendo grandes datos de audiencia.

Es Roberto Leal apuesta segura para cualquier cadena de televisión que confía en él. Como si tuviera una varita mágica con la que convierte en triunfo todo lo que presenta.





Roberto Leal está casado con Sara Rubio y tienen dos hijos.









REPORTERO CON MARÍA TERESA CAMPOS

Uno de los trabajos que menos se recuerdan de este popular presentador es el de reportero en el programa ‘Cada día’ de Antena 3 que presentaba María Teresa Campos.

Era el año 2005 y curiosamente fueron sus inicios en la cadena privada a la que volvía en el año 2020 como presentador de ‘Pasapalabra’. Nadie imaginaba que unos años más tarde este joven sevillano se convertiría en uno de los grandes presentadores de este país.





Roberto Leal en sus comienzos en Antena 3 , en Cada Día en 2005 con María Teresa Campos como reportero #RobertoLeal#Pasapalabra#CadaDíapic.twitter.com/6362OXJwEC — ???????? ???? ?? (@PackTV123) May 13, 2020





Sin embargo, la primera vez que Roberto Leal aparecía en la televisión tenía 13 años. Era en un programa que presentaba Jesús Vázquez en Telecinco, ‘Hablando se entiende la basca’. El adolescente habló de una apuesta que había hecho son sus amigos de comerse 50 brevas. Tras su aparición en la pequeña pantalla se hizo famoso en su pueblo.





LLEVA AÑOS ESCRIBIENDO CHIRIGOTAS

Aunque es sevillano, Roberto siente una gran pasión por Cádiz. Siempre aprovecha para hablar de esta ciudad y recomendarla a todo el mundo.

Y también siente una gran pasión por el Carnaval de Cádiz, tanto que lleva años escribiendo chirigotas para distintas agrupaciones. Y también se atreve a cantar. En una entrevista para la revista Viajes National Geographic, hablaba de la primera vez se subió al Teatro Falla para cantar “recuerdo con especial cariño la primera vez que pude cantar en un teatro como ese, al que le tengo tanto respeto. Creo que fue en 2004. Aunque parece que la chirigota es de cachondeo tiene un trabajo detrás de casi de medio año. Me tuve que preparar durante cinco meses”.





Cantar en el Falla de Cádiz impone. Mucho. Los 6 años que estuve con mi chirigota me temblaron las piernas pero os aseguro que es de las experiencias más bonitas de mi vida. Por eso que una chirigota haga 826 kms para subirse a sus tablas no me sorprende en absoluto. Cai es Cai. — Roberto Leal (@RobertoLealG) January 10, 2018

Hasta en seis ocasiones ha cantado en este famoso teatro. En el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) ha participado en el 2014 con la ‘Los que llevan unos nai”, en 2010 con ‘Autoescuela echa el freno’ y en 2013 con ‘Los del espacio’

La primera chirigota de la que él ha sido el autor de la letra junto a otros dos compañeros es ‘¿Qué disse cabessa?’, que se interpreetó en el Carnaval de Cádiz en el 2020.

De hecho, esa pasión por el Carnaval de Cádiz se lo ha inculcado también a su hija Lola. Así hemos visto en su Instagram una foto de su pequeña acompañada de su abuela mirando una de las actuaciones en un portátil. Bajo la imagen de Lola podemos leer: “Carnavales en familia. Lola la chirigotera’. Una pasión que lleva inculcando a su pequeña desde bebé, como podemos apreciar en este vídeo en el que le canta una chirigota a Lola mientras le da el biberón.





CASADO TRES VECES

Roberto leal conoció a su mujer Sara Rubio en Antena 3. Era el verano de 2012 cuando Leal sustituía a Susanna Griso durante las vacaciones y Sara trabaja en ‘Equipo de Investigación’.

El propio Roberto contaba a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ cómo fue el primer encuentro con su mujer. “Entré en el comedor y la vi en un buffet de ensaladas, entre huevos duros, cebolla rallada y remolacha. Ella se sentó en un sitio libre, yo me senté a su lado y todo fue muy rápido". Y desde entonces se han hecho inseparables.

Sin embargo, un detalle que apenas se conocía es que Roberto Y Sara se han casado hasta en tres ocasiones. Lo contaba el propio presentador en sus redes sociales donde ofrecía cinco detalles sobre él: “Me he casado 3 veces y las 3 con la misma persona".





5 cosas sobre mí, ¿cuál es la falsa?



1 Me he casado 3 veces y las 3 con la misma persona.

2 Fui vocalista de un grupo de música electrónica.

3 Me presenté al casting de OT en 2002.

4 Fui capitán de la peña bética cadete de mi pueblo.

5 Arguiñano me pidió mi receta de pisto. — Roberto Leal (@RobertoLealG) March 28, 2020

La primera vez que se casaron fue en el año 2014 en Las Vegas. La pareja se encontraba realizando un viaje por la costa oeste de Estados Unidos y aprovecharon para contraer matrimonio. En la revista Viajes National Geographic, Leal contaba cómo fue aquella boda: “Fue súper romántico y muy bonito. Me lo pidió mi mujer. La cosa es que me encontré una cartita encima de la cama y era una propuesta de matrimonio de Sara. Pensó, estamos en Las Vegas, así que Living Las Vegas. Y me dijo: “¿Quieres casarte conmigo?” y nos casamos de verdad. No fuimos disfrazados yo de Elvis Presley ni ella de Madonna. No nos caracterizamos de personajes, sino que fuimos a un juzgado por lo civil y nos casamos con papeles. Sara y yo somos matrimonio en Nevada. Fue muy chulo. Vino un juez de paz latino que nos hablaba en español con un acento raro (lo imita), muy gracioso. Y luego apareció por allí un Elvis tocando la guitarra. Era todo como muy cool”.

Tan solo seis meses después de ese viaje fue Roberto quien le pedía matrimonio a Sara. El presentador recuerda perfectamente cómo fue aquella pedida: “Coincidió con el cumpleaños de ella. Le preparé una fiesta sorpresa a la que acudieron familia y amigos de Sevilla, Barcelona, Extremadura y Madrid. Lo primero que la sorprendió fue encontrarse con todo ellos porque te aseguro que no se esperaba nada. Lo siguiente, después de proyectar un vídeo muy chulo, fue hincarme de rodillas delante de todos -nadie lo sabía en ese bar- y le pedí matrimonio mientras dos amigos cantaban de fondo Love me tender, una canción de Elvis Presley con la que nos habíamos casado el verano pasado en Las Vegas. ¡Ni siquiera los que cantaban la canción sabían que era la excusa para ambientar la pedida! Fue muy bonito”.

En el aniversario de su boda cuenta que el día de la boda le cantó un pasodoble a su mujer “con música de la chirigota de El Sheriff, Los Valientes, y letra mía”.





Dos años después de esta boda nació su hijaLola (que ya tiene tres años) y a principios de este año su segundo hijo Leo.





