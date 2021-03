Martínez-Almeida se cuela en 'Al Rojo Vivo' e interrumpe la entrevista a Díaz Ayuso de la forma más inesperada

El programa de 'Al Rojo Vivo' se ha saltado este martes el guion en pleno directo para dar una grata sorpresa a la presidenta regional,Isabel Díaz Ayuso, quien ha recibido una sorpresa mientras un periodista de Ferreras la estaba entrevistado.

Lo ha hecho un día antes de que se reúna el Consejo Interterritorial de Salud, quien este miércoles se reúne para deliberar y decidir sobre las medidas que se van a aplicar de cara al puente de San José y al de Semana Santa, en el que la presidenta regional ha mostrado su disconformidad con los planes que propone el Ministerio de Sanidad.

Las últimas polémicas de Díaz Ayuso

Este precisamente ha sido uno de los temas por los que el periodista de La Sexta ha preguntado a Díaz Ayuso cuando han conectado en directo. Ambos se encontraban en la conocida Plaza del Sol, y la actualidad ha hecho que tengan que hablar sobre diversas cuestiones.

Una de las polémicas que ha implicado a Díaz Ayuso en las últimas horas tiene que ver con la suspensión de un acto en un colegio con motivo del 8-M en el que iba a participar la ministra de Igualdad, Irene Montero. Según ha explicado la líder del PP, esta suspensión se ha llevado a cabo por motivos educativos, ya que ha considerado que la política se debe quedar fuera de todos los colegios.

"Están las actividades extraescolares donde los padres deciden si sus hijos van o no. Creo que un padre no tiene por qué ver a la ministra Motero adoctrinando a su hijo en clase, si quiere hacerlo, que vaya en otro horario y que los padres decidan si sus hijos van o no. Creo que la política hay que dejar fuera a los colegios, que están en el punto de mira político y que hace flaco favor. Hay que sacar la política de las aulas", ha explicado delante de cámara.

La sorpresa que han dado a Isabel Díaz Ayuso

Ha sido en ese mismo preciso momento, cuando a la derecha de la imagen, el periodista de Ferreras ha dado la bienvenida, en pleno directo y una de las calles colindantes a la Puerta del Sol, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que acudía a una reunión que tenía con la presidenta regional. Ambos destacados líderes del Partido Popular madrileño son conocidos por la buena relación que mantienen, por ello que para Díaz Ayuso el encuentro 'casual' con él ha sido una sorpresa grata.

"Volviendo a la pandemia, y además veo que está aquí cerca el alcalde", se escucha decir al periodista de Ferreras, mientras que por detrás la presidenta regional dice "ey, qué casualidad", en referencia al encuentro con el alcalde de Madrid.

