Boticaria García corta en directo a Iñaki López en La Sexta Noche: "Has dicho lo contrario de lo que he dicho"

El pasado sábado en 'laSexta Noche', Iñaki López pudo charlar con Marían 'Boticaria' García, donde resolvió alguna de las dudas sobre el nuevo etiquetado en los alimentos que llegarán a España antes de que acabe el año. Se trata de Nutriscore y la divulgadora explicó exactamente en qué consistía el semáforo nutricional. No obstante, uno de los momentos más surrealistas del programa tuvieron lugar cuando ambos debatieron sobre si el jamón ibérico era o no un alimento saludable.

"Mientras el aceite de oliva tiene polifenoles y antioxidantes saludables, el jamón ibérico por muy bueno que sea, por muy bien que me esté oliendo, por ganas que me entren de morderlo", decía la divulgadora con un jamón ibérico en las manos, "no está en ninguna guia nutricional como un alimento saludable", continuó. En este sentido, la nutricionista y farmacéutica aseguraba que "no podemos excluir ese jamón ibérico de Nutriscore".

La interrupción a Iñaki López

Llegados a este punto, el presentador del espacio de LaSexta, Iñaki López, afirmó que "tanto el aceite de oliva como el jamón ibérico son alimentos muy saludables, que no nos quepa a estas alturas dudas de esto". Inmediatamente, Marián García se dispuso a interrumpir al conductor del programa. "Perdóname que te interrumpa, pero no", dijo de inmediato.

"Has dicho lo contrario a lo que yo he dicho", le discrepó la divulgadora. "Te lo puedes tomar una vez a la semana y me parece maravilloso, pero acabo de decir que el jamón ibérico no está en ninguna guía nutricional, lo siento". Con el rostro descolado, López se dispuso a tomar las riendas de la situación de nuevo: "Bueno, ¿y si hubiera colao'?", contestó el presentador ligeramente nervioso y sonriendo.

De hecho, el propio Iñaki López ha querido defender el consumo del jamón ibérico: "¡Que no me lo toquen!", ha escrito el presentador en su cuenta de Twitter.

¿Qué es Nutriscore?

Nutriscore es el sistema de etiquetado nutricional frontal que ha elegido España para facilitar a los usuarios una información nutricional más clara. Ya que, muchas veces, es complicado saber a primera vista qué producto es mejor, este nuevo sistema pretende facilitar al comprador conocer con un simple golpe de vista mediante la etiqueta de los productos sus valores nutricionales. No se trata nada más y nada menos que de un semáforo que mide la cantidad de calorías o azúcar, por ejemplo. La clasificación va por letras, desde A (óptimo) hasta E, que nos recomienda evitarlo en la medida de lo posible.

Ha sido precisamente el jamón ibérico el que ha despertado la polémica, ya que según este semáforo de colores, no es recomendable comprarlo y son muchos expertos los que, precisamente, recomiendan su consumo.