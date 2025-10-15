No relativicéis vuestra fe

Que un obispo advierta sobre el riesgo de relativizar el contenido de la fe entra dentro de lo previsible. Pero que esa advertencia llegue en boca de uno de los grandes maestros de la Escuela de Frankfurt es noticia. Ha sido nada menos que Jürgen Habermas quien ha lanzado esa advertencia en su último ensayo sobre el papel de la religión en la esfera pública, uno de los grandes temas sobre los que dialogó, en una memorable conversación para la historia, con el entonces cardenal Joseph Ratzinger. Habermas tiene ahora 96 años y ya no se prodiga, pero es significativo que dedique sus energías intelectuales a este tema esencial y, sin embargo, despreciado por tantos pseudo gurús de este momento histórico.

Retomando uno de los nudos de su diálogo con Ratzinger, insiste en que la razón secular necesita entrar en diálogo con las tradiciones religiosas, que son fuente de sentido, y les pide a estas, especialmente al cristianismo, que permanezcan fieles a su contenido original y hagan el esfuerzo de traducirlo en un discurso que participe en la conversación civil. Para él la modernidad no puede prescindir de las fuentes religiosas de sentido porque, de otro modo, se secaría. ¿No es eso lo que estamos viendo en esta época en nuestra pobre y amada Europa?

También Ratzinger recordó a los católicos que necesitamos mantener abierto el diálogo con el mundo de la filosofía y de la racionalidad ilustrada, no por táctica sino por coherencia con el dinamismo de la fe cristiana. El viejo filósofo que ha pasado por tantas estaciones ya no puede conversar con su amigo teólogo y cardenal, ese que algunos llamaban Inquisidor, que no dudó sentarse con él para mirarse a los ojos y escucharse recíprocamente, reconociendo cuánto les unía más allá de los estereotipos estúpidos que a cada uno les habían adjudicado. Seguro que le echa de menos.