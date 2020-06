Santiago Segura confirma en una frase cuál es su verdadera opción política: "Muy acertada"

El actor y director español, Santiago Segura, se ha colado en los últimos días en el debate político por sus declaraciones en programas de televisión como 'El Hormiguero', a pesar de considerarse una persona al margen de cualquier ideología política, sus últimas acciones han provocado que las redes sociales se dividan entre aplausos y críticas a la figura del mítico director de cine español.

La opinión política de Santiago Segura

Hace varias jornadas, durante una sección con Pablo Motos en ' El Hormiguero ', Segura quiso analizar la situación de crispación política que atraviesa nuestro país, pero indicó lo siguiente: "Igual me llaman facha", señalando que pasamos por un momento en el que cualquier crítica a la gestión del Gobierno tras el impacto del coronavirus en nuestro país, suele terminar con la misma palabra.

Pero en las redes sociales también hemos visto a un Santiago Segura muy activo, respondiendo a las críticas y a los comentarios que le han escrito sus seguidores, algunos detractores y otros fans. En este sentido, hace varios días vimos la siguiente escena en Twitter.

El usuario escribía lo siguiente: "Supongo que en estos momentos, la gran mente de Santiago Segura estará en él ni fascistas ni antifascistas en Estados Unidos porque discriminar a los negros está bien, responder está mal". Un tuit que ha pillado por sorpresa al director de cine pero que de forma muy rápido ha contestado en los siguientes términos: "Mi mente normal me dicta que ser feminista, antifascista, creer en la igualdad de los seres humanos independientemente de su raza es lo normal. Cualquier otra cosa es una aberración contra la que luchar. También que paz es preferible a guerra. ¿Hay algo de esto que no entiendas?"

Santiago Segura sentencia su opinión política

Hace varios días volvimos a ver un nuevo comentario que provocó que Santiago Segura volviera responder. En esta ocasión a raíz de las imágenes que se hicieron virales de un hombre disparando a varias imágenes de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero y Pablo Echenique.

"Venga señora, pues ponga una foto mía en su sótano y dispare un rato, lo prefiero a la murga que me está dando. (No se a cuento de que me menciona para empezar)", contestaba un Santiago Segura que finalizaba con un último mensaje: "Que los fascistas son terroríficos y yo no los tolero ni los equiparo con los demócratas, que lo he explicado ya quinientas veces... (Que haya gente tan ciega como usted que no se quiera enterar me entristece mucho, pero que le voy a hacer...)".

Sobre este hecho se ha hecho eco el diario ABC en su página web, crónica que ha sido cita por un usuario en Twitter que ha conseguido la respuesta del propio Santiago Segura, en la que ha desvelado su verdadera opinión sobre la política: "He visto muy acertada esta frase en la crónica 'quizás cansado de que le den velas en entierros en los que está lejos de pintar algo'".

He visto muy acertada esta frase en la crónica... “quizás cansado de que le den velas en entierros en los que está lejos de pintar algo” ������ — Santiago Segura (@SSantiagosegura) June 19, 2020

