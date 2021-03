Salen a la luz las notas de Rafa Mora en la carrera de periodismo

Rafa Mora quiere ser periodista. El extronista de "Mujeres, hombres y viceversa" y actual colaborador de "Sálvame" está cansado de que sus compañeros de programa le traten de forma despectiva porque él no tiene la carrera hecha. Pese a ser uno de los nombres más conocidos del espacio dirigido por Jorge Javier Vázquez, el valenciano ha tenido que demostrar una y otra vez que la televisión es lo suyo. Un año después de la encerrona que le hicieron en el extinto "Cazamariposas", donde tuvo que presentar en el programa sin la preparación necesaria y con las fastidiosas trampas hechas para su desatine, Rafa luce orgulloso sus notas en la carrera. El colaborador ya está cada vez más cerca de cumplir su sueño y ser periodista.

El colaborador aprobó la selectividad el pasado verano y consiguió acceder a la universidad para estudiar Periodismo, donde va ya por el segundo cuatrimestre cosechando unas notas que no duda en exponer en su cuenta de Instagram. En las últimas horas, ha mostrado a sus más de 600.000 seguidores las notazas que ha sacado en varias de las asignaturas que está cursando.

“¡Una cosa menos!”, ha escrito Rafa Mora junto a una fotografía en la que se puede ver la nota que ha sacado en una de las últimas asignaturas que ha cursado en la universidad. El pasado cuatrimestre ya presumió de haber sacado un 10 en Lengua y un 8’5 en inglés y ahora repite hazaña con un 7’8 en Lengua, una nota con la que ha querido bromear haciendo referencia a su faceta de ligón que tuvo en el pasado antes de conocer a su pareja Macarena Millán, con quien tiene planes de boda en un futuro no muy lejano.

EL ORGULLO DE RAFA POR SUS NOTAS

“Un 7.8 en Lengua. Siempre me habían dicho que se me daba muy bien”, ha escrito en sus historias de Instagram. Aunque muchos no creen en él, Jorge Javier Vázquez sí confía en la preparación del valenciano. ''Rafa Mora, por ejemplo, ya me parece un señor. Lo conocimos siendo una bestia parda en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y con los años ha evolucionado de una manera espectacular'', aseguró el presentador.

''Me gusta encontrarme en la tele a gente como él. Gente que llega al medio deslumbrado por el oropel y cuando se pone a trabajar se da cuenta de lo duro que es no ya meter cabeza, sino perdurar. Valoran la disciplina y se arrepienten de no haberse tomado más en serio su formación”, añadió “Rafa sabe que el cuerpo se agota y tras aprobar el acceso a la universidad va a ponerse a estudiar periodismo. Sientes una especie de orgullo de padre cuando lo ves tomarse tan en serio su trabajo, cuando adviertes que se va a casa muy afectado porque cree que no ha tenido una buena tarde”, Unas palabras que demuestran que tiene un futuro prometedor en la cadena si continúa con tantas ganas y tanta fuerza por seguir adelante.

