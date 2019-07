Rafa Mora, criticado en su debut como presentador

MADRID, 26 (CHANCE)

Uno de los colaboradores más polémicos de Sálvame ha sido duramente criticado en estos días pasados por su debut como presentador en Cazamariposas. Lo cierto es que su carácter entrometido y su labia en televisión le han llevado a diversos programas de televisión donde hemos podido verle desarrollando diversas facetas. Empezó en Mujeres y Hombres y Viceversa, donde pudimos ver su lado más salvaje y malote, ahí fue donde comenzó su carrera televisiva. Más tarde fue colaborador del programa ya que su experiencia en el amor le dieron el grado de comentarista que necesitaba el programa.

Ahora, lleva ya un tiempo en Sálvame colaborando y lo cierto es que sus intervenciones causan bastante revuelos entre sus compañeros porque no tiene tacto a la hora de decir las cosas. Muchos son los enfrentamientos que ha tenido con personajes de la talla de Lydia Lozano, Terelu Campos o -recientemente- Gustavo González.

Una nueva oportunidad ha llegado a la vida de Rafa Mora y no ha querido desaprovecharla y es que ha presentado Cazamariposas y ha sido muy criticado en redes sociales ya que no ha gustado nada como el colaborador se ha dirigido a la cámara y ha transmitido la información. Recordemos que este programa tiene un tono muy humorístico que la mayoría de las veces acaba con el enfado de muchos personajes públicos de los que hablan. Muchos aseguran que es un copia a Aquí hay tomate, donde se produjeron los primeros pasos de Jorge Javier Vázquez en televisión.

Sus compañeros de Sálvame no han dudado en apoyarle y le han aconsejado que no lea las críticas que se escriben por las redes sociales sobre él, ya que no sirve para nada. Sin duda, Rafa Mora tiene mucho que aprender ya que lleva muy pocos años en televisión y todavía no entiende algunas reglas de este espacio, pero lo cierto es que poco a poco se está haciendo su sitio en el programa de por las tardes de Telecinco, que como bien sabemos no es nada fácil. De esta manera, el extronista seguirá luchando para llegar a la gente a través de la pantalla.