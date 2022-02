Sale a la luz la rutina de ejercicio que sigue Ana Rosa Quintana durante su recuperación

El 2 de noviembre, el mundo de la televisión recibía una dura noticia: Ana Rosa Quintana anunciaba que dejaba, de manera temporal, su programa debido a un cáncer de mama. Era la propia presentadora la que daba la noticia en Telecinco desde su programa. "Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, pero me han encontrado un cáncer de mama", explicaba la presentadora, que era sustituida por su compañera Patricia Pardo en la mesa de actualidad, Ana Terradillos en la de política y Joaquín Prat en corazón.

"Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros y estoy tan agradecida a todos los que nos habéis seguido hasta aquí que tengo que compartir esto con todos. Me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató", apuntaba desde el plató de 'El Programa de Ana Rosa'.

La periodista aseguraba sentirse "tranquila" y destacaba la importancia de que las mujeres "no se salten ni una revisión". Asimismo, expresaba su confianza en sus médicos y manifestaba su deseo de que todo acabe "con un final feliz porque afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama".

También confirmaba su voluntad de seguir conectada detrás de las cámaras. "Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes. Voy a hacer una vida lo más normal posible y seguiré trabajando detrás de las cámaras y en la productora, esto es un bache, una prueba", añadía.





Tras el anuncio de Ana Rosa, sus compañeros Joaquín Prat y Patricia Pardo, muy emocionados, arropaban a la periodista y le pedían que vuelva pronto. La presentadora, con una sonrisa, advertía a todo el equipo: "Ya no puedo hacer nada más, solo cuidarme, veros, mandaros mensajitos".

El mensaje de 'El Programa de Ana Rosa' en el Día Mundial Contra el Cáncer

Este viernes, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, sus compañeras, Ana Terradillos y Patricia Pardo le enviaban un bonito mensaje y revelaban la rutina de ejercicio que la presentadora sigue a diario.

"El objetivo es movilizar y concienciar para avanzar en la prevención y en la investigación de esta enfermedad. Patricia, ¿enviamos un besito a Ana hoy?", decía Terradillos respecto a esta fecha señalada en el calendario. A continuación añadía: "Un besito Anita, pasa un buen fin de semana y a andar, que a ti te gusta mucho andar. 10 kilómetros que se hace la tía al día, la gente se piensa que es de coña, pero de coña nada". Una revelación que ha sorprendido a la audiencia, debido al alto número de kilómetros que camina Ana Rosa a diario.