Joaquín Prat deja a cuadros a Patricia Pardo al enfadarse con ella en directo: "Me la has montado"

Este martes, Patricia Pardo y Ana Terradillos han vuelto a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, Pardo ha cedido la palabra a Joaquín Prat, quien se encuentra al frente del ‘Club Social’.

Ya es habitual que, al filo del mediodía, Patricia Pardo haga un paréntesis durante la mesa de actualidad y sucesos para conectar con Prat, quien se encuentra al otro lado del plató. En ese momento, el presentador del espacio dedicado a la crónica social hace un repaso de todos los contenido que abordará a continuación con más profundidad. Ha sido en ese momento cuando Pardo y Prat han protagonizado un tenso momento que ha sorprendido a los espectadores y a los presentes en el plató.

“Hola Joaquín, buenos días”, le ha saludo Pardo con normalidad para cederle la palabra. “Hola, buenos días a todos menos a Patricia Pardo y al resto de la mesa que cuando he llegado esta mañana no han tenido a bien devolverme el saludo. Ni uno solo de ellos”, soltaba entonces el presentador. “Escucha, no te enfades, es que tú no sabes lo que tenemos hoy aquí entre manos…”, se justificaba la conductora del espacio de Telecinco, pero ha sido interrumpida por Prat como gesto de que no quería escuchar sus disculpas.

“Gracias por venir, ahora es lo mío”, ha dicho Prat sin hacer caso a su compañera y pidiendo a realización que “a total, por favor” para que solo apareciese él en pantalla, dejando así de compartirla con su compañera. Posteriormente, el presentador se ha limitado a hacer un breve adelanto de los temas a tratar en el ‘Club Social’, prestando una mayor atención a la trama entre Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia, entre otros. En ese momento, el presentador realizaba una conexión en directo con Marta Riesco, reportera que se encontraba cubriendo la información desde Vitoria. “Hola, Joaquín. Yo sí que te devuelvo el saludo”, decía ella. “¡Ole! Besos”, reaccionaba Prat muy irónico.









"Un poco cabreado sí estás"



Tras terminar el adelanto del contenido del ‘Club Social’, Prat volvía a compartir pantalla con Pardo. “Cuando te pones vikingo no hay quien te aguante, eh. Menos mal que aquí te queremos igualmente”, se ha quejado la presentadora. “La educación y el respeto es lo primero”, ha señalado el comunicador, manteniendo su enfado. “¿No estás llamando maleducados? ¿A tu sección de actualidad? ¿Enserio?”, decía Pardo en tono de broma. “Lo primero, siempre”, insistía él. “Me la guardo. Espérate a mañana”, le ha advertido la conductora del espacio.

Posteriormente, la presentadora ha dejado el conflicto a un lado y ha continuado con la mesa de actualidad hasta que ha tenido que volver a conectar con Prat para marcar el inicio del espacio dedicado a la crónica social. “Llevamos una mañana intensita… Luego el vikingo se pregunta que por qué no le saludamos… Porque todo lo que hablamos en las publicidades de lo que viene después… Es que Joaquín, te enfadas por unas cosas…”, le ha dicho Pardo para explicarle por qué no le habían saludado. “Con lo que te queremos aquí, de verdad… ¿Ya se te ha pasado el cabreo?”, le ha preguntado.

“Que no…”, decía Prat para aclarar que no estaba enfadado y que solo había sido una broma. “Un poco cabreado sí estás”, ha opinado Pardo. “Es que me la has montado ¿No me la has montado hoy? Me la has montado un poquito”, ha asegurado la presentadora, señalando que creía que Prat sí que se había ofendido por no saludarle por la mañana en plató. “Que te quiero, que os quiero. Ya sé que no me habéis oído, no pasa nada. Espero que me oigáis la próxima vez. Un besito y feliz día a todos”, zanjaba el conductor del espacio y también presentador de ‘Cuatro al día’ para dar comienzo a la sección.