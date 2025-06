Manolo Lama aplaude la respuesta de Xabi Alonso a Laporta sobre el Real Madrid y el Barça: "Aprobado con nota"

El cruce de declaraciones entre Joan Laporta y Xabi Alonso ha generado un intenso debate en El Partidazo de COPE, donde Juanma Castaño, Joseba Larrañaga, Siro López y Manolo Lama han puesto el foco en el papel del técnico del Real Madrid como portavoz inesperado del club ante los ataques del presidente del Barça. La escena se encendió tras las palabras de Laporta, en las que contrapuso los modelos de ambos clubes, no solo en lo deportivo, sino también en lo político e ideológico.

“Tenemos modelos de club diferentes. Nosotros hacemos mucho con nuestro fútbol formativo, con La Masía... Ellos son más de ir al mercado a fichar. Eso es una evidencia”, expresó Laporta, en unas declaraciones que no se quedaron ahí. “Modelos diferentes, sentimientos diferentes, muy basados en el poder en Madrid. Libertad, democracia... Hablábamos aquí también del Barça”.

Estas palabras provocaron la réplica de Xabi Alonso, que, aunque sin entrar de lleno en la confrontación, respondió con ironía y aplomo: “Me imagino en el contexto en que lo habrá dicho, y ahí tampoco me quiero meter. Pero bueno, nosotros sí que tenemos el sentimiento de libertad y de democracia, y me imagino que ellos también tienen algo de poder. O sea, que esto va por los dos lados”.

El portavoz que no sabía que lo era

En El Partidazo, Juanma Castaño no dudó en subrayar la relevancia del mensaje de Xabi: “No tenía yo mucha fe en las ruedas de prensa de Xabi Alonso, y me está demostrando... A mí ya me ha convencido, no necesito más”. El periodista apuntó directamente a la falta de una voz institucional que defienda al club blanco cuando llegan ataques desde el entorno azulgrana: “No puede ser que en Barcelona esté Laporta dando leña y sea Xabi Alonso, el que antes de un partido, tenga que defender al Real Madrid contra el presidente del Barcelona”.

EFE El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, reacciona este domingo, durante un partido del Mundial de Clubes

Joseba Larrañaga también alabó la gestión comunicativa del técnico vasco: “Esto lo que demuestra es que el Madrid, además de fichar a un súper entrenador, ha fichado a un gran portavoz”, una afirmación que Manolo Lama rubricó tajantemente con un “aprobado con nota”.

La intervención del exfutbolista y entrenador de Tolosa no solo sirvió para frenar el discurso del presidente culé, sino que reafirmó su papel como figura sólida en el nuevo proyecto merengue. Un entrenador que, lejos de limitarse a lo táctico, ha asumido con naturalidad una función comunicativa que en el Real Madrid llevaba tiempo vacante.

Un debate con sabor a clásico

El enfrentamiento dialéctico tiene lugar en plena pretemporada, pero con tono de clásico. Desde COPE, Siro López ironizó sobre las palabras de Laporta: “Es la estupidez que tocaba ayer”, mientras que Miguel Ángel Díaz valoró la evolución comunicativa de Alonso desde su llegada: “Desde que llegó a Estados Unidos ha estado a un gran nivel”.

La respuesta de Alonso marca un antes y un después, no solo por su contenido, sino por el consenso que ha generado dentro del entorno mediático madridista, donde muchos reclaman una figura institucional capaz de defender al club fuera del terreno de juego. En el análisis de El Partidazo, quedó patente que esa función ha recaído ahora en el entrenador, algo que, para Juanma Castaño, no debería ser así: “Tiene que haber una lucha de igual a igual”, concluyó.

Xabi Alonso, con una sola frase, ha devuelto el golpe a Laporta y, de paso, ha demostrado que en su libreta hay algo más que táctica: hay temple, discurso y liderazgo.