Patricia Pardo se sincera y revela el duro golpe personal al que ha tenido que hacer frente

Patricia Pardo se ha convertido, en los últimos meses, en uno de los rostros destacados de Telecinco. La presentadora llegó a la pequeña pantalla al poco tiempo de iniciar la carrera de periodismo como redactora de Mediapro, y en 2008 ya formaba parte de varios programa de Antena 3, como 'El método por dos', donde pudimos verla delante de la cámara.

En 2010 fue fichada por 'El Programa de Ana Rosa' y más de una década después es una figura indispensable del espacio. Empezó como colaboradora y reportera, fue co-presentadora y en el verano de 2017 se puso, por primera vez, al frente del programa durante las vacaciones de verano de Ana Rosa Quintana.

La presentadora siempre se ha mostrado muy discreta con su vida privada, pero a finales de octubre de 2021 saltaba la noticia de que la periodista y el exjugador de rugby, Francisco Márquez, habían puesto punto y final a su matrimonio tras siete años juntos y dos hijas en común. No han trascendido muchos más detalles al respecto, pero este miércoles la revista 'Lecturas' ha publicado una entrevista con la presentadora en la que cuenta nuevos detalles de como vivió la difícil situación.

Patricia Pardo confiesa el momento "más duro de su vida"

En primer lugar, ha reconocido que "no puedo" empezar a hacer vida por separado nada más tomar la decisión, debido a las dos niñas pequeñas que tienen en común. "No me fui de casa al día siguiente, tuvimos que buscar alternativas, y en esa época tiene que haber una convivencia", reconoce. Además, ha confesado que prefirió contar de manera pública lo ocurrido porque había pasado "mucho tiempo" y no quería verse comprometida a tener que dar explicaciones más adelante, por "si un día uno de los dos aparecía con otra pareja o a mí me preguntaban por mi marido".





El divorcio ha sido complicado, y Pardo lo cuenta como "lo más duro de su vida". Y es que el 2021 no ha sido un año bueno para la presentadora, ya que además terminó con la noticia del cáncer que padece Ana Rosa Quintana, motivo por el cual, Patricia, junto a Ana Terradillos y Joaquín Prat han tomado las riendas de 'El Programa de Ana Rosa'. Pese a todo, la gallega está enfocada en su trabajo y reconoce que el cuidado de sus hijas "ha sido fundamental para seguir adelante".

En la entrevista, Pardo también ha tenido unas bonitas palabras hacia el padre de sus hijas: "Con él no puedo poner una pega, es muy buen padre, encantador. Hemos estado mucho tiempo juntos, he sido muy feliz con él y el mejor padre de mis hijas solo puede ser él. Solo puedo dar las gracias por haberlo conocido y por los años que estuvimos juntos. Solo puedo hablar maravillas".

