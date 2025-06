Esta es una de las profesiones que más sufre el éxodo de talento joven español: "No puedes hacer planes ni tener vacaciones"

El éxodo de personal sanitario no cesa. En lo que va de 2025, más de mil enfermeros y enfermeras han abandonado España para trabajar en el extranjero, según datos del Consejo General de Enfermería. Las razones son múltiples: salarios bajos, contratos temporales, escasas oportunidades de desarrollo profesional y una sensación generalizada de falta de reconocimiento. Así se lo han relatado varios profesionales en 'Herrera en COPE'.

Uno de ellos es Antonio. Es un enfermero gaditano que en 2018 decidió hacer las maletas rumbo a Noruega. "En España, si no estás en bolsa, no puedes trabajar, y aun así los contratos son precarios, de verano o de Navidad. Yo no quería eso", ha indicado.

En el país nórdico, su realidad cambió radicalmente: 3.200 euros netos al mes, alojamiento pagado, tres vuelos al año a casa y una carga asistencial muy inferior. “Aquí tienes cinco pacientes, en España eso es impensable”, afirma.

Contratos cortos y vidas en 'stand by'

Lara, enfermera y matrona con 13 años de experiencia en Londres, deja España por motivos similares. “Los pequeños contratos que nos dan te condicionan la vida. No puedes hacer planes, ni vacaciones, ni pensar en formar una familia con estabilidad”, explica.

Asegura que tiene compañeras con 40 años que siguen sin plaza fija, atrapadas en la precariedad.

Para ella, el problema va más allá del salario.

Es una cuestión de modelo laboral. “Aquí no hay oposiciones. Cada hospital publica sus plazas y se accede por entrevista, sin nombre, foto ni edad en el currículum. Si pasas el periodo de prueba, el puesto es tuyo hasta que quieras cambiar”. Además, el sistema británico permite progresar: “Yo empecé como enfermera y hoy soy jefa de maternidad. Eso en España es casi imposible”.