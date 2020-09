El rotundo mensaje de Pablo Motos sobre las pruebas PCR tras su última experiencia en 'El Hormiguero'

Pablo Motos, director y presentador de 'El Hormiguero', programa que se emite en Antena 3 todas las noches de lunes a viernes, se ha querido pronunciar sobre un asunto que está de rigurosa actualidad en nuestro país: el asunto de las pruebas PCR. El número de contagios en nuestro país se sigue disparando, pero la realidad es que se hacen muchas más pruebas de este tipo que te permiten saber si estás contagiado de la covid-19.

La reflexión de Pablo Motos sobre los PCR

El propio Pablo Motos ha debatido sobre este asunto en la mesa de 'El Hormiguero' con Cristina Pardo y Nuria Roca, dejando para la historia del programa una frase que será recordada por todo el equipo: "El PCR no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Nosotros, aquí la población de 'El Hormiguero' ha sobrevivido gracias a los PCR".

"Los PCR no son perfectos pero es lo mejor que tenemos. El Hormiguero ha sobrevivido gracias ellos" #AcostaSeguraEHpic.twitter.com/q2j1WsRLUP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 9, 2020

En este sentido, Motos ha explicado la situación que han experimentado en el programa con uno de sus guionistas que estaba sentado en la mesa del programa de Atresmedia: "Aquí está Juan del Val, que era un súper contagiador. Aquí hubiéramos tenido un problema de primer orden porque era un suceso inevitable entre un equipo de más de 100 personas". Sobre estas palabras, el propio guionista de 'El Hormiguero' apuntaba lo siguiente: "Gracias a una prueba PCR me aislé en una habitación durante 10 días y evité el contagio de muchas personas". También Nuria Roca se ha pronunciado al respecto: "Los PCR, ahora que estamos hablando de la vuelta a los colegios, serían una forma de proteger a todo el mundo".

El papel de los PCR en 'El Hormiguero'

Motos también ha querido criticar uno de los tópicos que más se están repitiendo en estos últimos meses en nuestro país sobre las pruebas PCR: "Es demagogia decir que el día después de hacerte una prueba PCR te puedes contagiar, y te puede coger un coche, caerte un meteorito. No es perfecto. Aquí en toda la pandemia, en todo el confinamiento, de todos los que se hicieron pruebas se contagiaron dos personas de las más de 100 personas que somos en el equipo".

También la periodista Cristina Pardo ha querido reconocer el papel de los test PCR, señalando que sirven como punto de referencia para saber el riesgo que corre cada persona en todo momento: "El PCR, aunque sea una foto fija, te sirve como punto de referencia. Si tú te has hecho un PCR hace tres días, tú sabes que has hecho en estos tres días. Con lo cual tú tienes un punto de referencia para saber que riesgos has podido correr en los siguientes días, por lo tanto a mí me parece muy útil".

En esta dirección, Nuria Roca ha vuelto a recalcar que conocer el estado de cada persona en relación con la enfermedad es muy importante para tener más responsabilidad: "Con los PCR creo que la gente tomaría una mayor responsabilidad. Se hacen el PCR y saben la situación en la que se encuentran y se van a comportar incluso mejor para que no corra ningún riesgo".

Por último, Pablo Motos ha señalado que el precio de esta prueba es un punto clave que está determinando su uso, pero que es la mejor opción, en la actualidad, para luchar contra el coronavirus: "El PCR es la mejor solución que tenemos y si no se usa es porque es cara. Los test serológicos se están haciendo en muchos más sitios, pero te dice si lo has pasado, no si eres infeccioso".

