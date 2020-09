Pablo Motos revela el incidente del que fue víctima tras entrevistar a Abascal en "El Hormiguero"

Pablo Motos está de estreno. El popular presentador regresa este lunes con "El Hormiguero" en una nueva temporada llena de novedades. Tamara Falcó, su primera invitada, será además colaboradora del programa.

Con 14 años de historia, ‘El Hormiguero 3.0’ sigue siendo un programa imbatible en la noche de Antena 3. El pasado mes de julio, el espacio cerró sus puertas hasta el próximo curso y se mantuvo como el programa diario más visto de la televisión. La hija de Isabel Preysler se unirá a los ya habituales tertulianos Nuria Roca, Juan del Val, Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita. Carlos Iglesias, el famoso cómico y director de cine, también se incopora al programa pero el contenido de su sección es, por voluntad propia, todavía un secreto. Las nuevas tecnologías también se abren paso y las Twin Melody, dos gemelas cargadas de energía y con millones de seguidores en Tik Tok, enseñarán las nuevas tendencias a la gente que no se entera, empezando por Pablo Motos.

MOTOS: "VOY A HACER LO QUE ME DÉ LA GANA"

En una entrevista este domingo en "La Sexta", Pablo Motos ha garantizado que seguirá siendo muy crítico con el Gobierno ante la gestión de la pandemia del coronavirus. El presentador se puso en la diana de muchos simpatizantes de la izquierda por sus incisivos ataques ante algunas de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo. Pese al alud de críticas, Pablo Motos no se arrugará y dirá lo que piensa. “Yo voy a hacer lo que me dé la gana. No quiero ser reivindicativo, yo lo que quiero es hacer un programa ligero de entretenimiento. Pero si estamos en una situación desastrosa y el que tiene que dirigir esto lo hace mal tengo la obligación de pedir unidad y eficacia“, aseguraba.

La pasada temporada, Pablo Motos también se vio gravemente afectado por las consecuencias que tuvo su decisión de entrevistar a Santiago Abascal en su programa. Muchos consideraron que, con esta invitación, Motos estaba "blanqueando al fascismo". Motos no se arrepiente de haber llevado al líder de Vox a su programa aunque subraya que él sólo lleva a políticos durante las campañas. “Yo no entrevisto a los políticos salvo que haya una campaña electoral y el que quiera venir y tenga derecho a venir tiene los micrófonos abiertos“, ha dicho.

TRAS LA ENTREVISTA DE ABASCAL: "UNA MUJER ME GRITÓ HIJO DE..."

Motos sí ha reconocido ante Cristina Pardo lo mal que lo pasó tras la entrevista. “Fue muy desagradable, pero no por él. Antes de la entrevista la gente de izquierdas me acosó de forma miserable y mezquina por blanquear al fascismo. Y después de la entrevista fueron los de VOX los que me amenazaron por cómo traté a Abascal”, reflexionaba.

De hecho, sufrió percances en la calle. “Yo cruzaba los semáforos con miedo, una vez una mujer me gritó ‘hijo de puta’ y una vez estuve a punto de llegar a las manos con un hombre en un restaurante”, confesaba ante la ojiplática Cristina.

Sucesos que, sin embargo, no le han impedido a Motos seguir siendo uno de los grandes referentes de la televisión. Con 14 años de historia, ‘El Hormiguero 3.0’ cerró su último curso con un 13,9% de cuota de pantalla y 2.408.000 espectadores, manteniéndose por encima de su rival en la media de la temporada. Un brillante resultado pero que Motos quiere dejar atrás en su nueva temporada.