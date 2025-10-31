María Caballero, senadora de UPN: "Era importante que se viera cómo es el presidente, cómo se trata de escabullir y cómo le cuesta tanto reconocer una verdad"

La senadora de UPN, María Caballero, ha analizado la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado en una entrevista en el programa 'Herrera en COPE'. Caballero, una de las interrogadoras más incisivas de la sesión, ha descrito la actitud del presidente como "soberbia y un poco prepotente", asegurando que era un comportamiento que ya se esperaba.

Escucha toda la entrevista María Caballero, senadora de UPN La entrevista de las 9H Escuchar

Una actitud de sobreactuación

A la pregunta del periodista Jorge Bustos en la sección 'Entrevista de las 9h' sobre si se encontró al Sánchez que esperaba, la senadora ha sido clara: "Me esperaba esto, no sabía cómo iba a ser la base de vasijas, pero sí me esperaba una actitud soberbia". Para Caballero, el presidente tiene "una cara exterior" y "siempre está haciendo un papel", pero no lo controla todo. "Se pone muy nervioso si hay algo que no espera", ha afirmado, señalando que sus risas durante la comparecencia denotaban "una parte de sobreactuación".

La percepción de la senadora se apoya en la letanía de evasivas que el presidente utilizó durante el interrogatorio. Sánchez repitió hasta 18 veces "no me consta", 11 veces "no lo sé" y 7 veces "no tengo constancia", entre otras fórmulas para evitar ofrecer respuestas concretas a las preguntas de la senadora navarra.

Siempre está haciendo un papel, y el papel, bueno, pues se lo ha llegado a creer" María Caballero Senadora de UPN

Navarra y los pagos del partido

Durante la entrevista, también se han abordado los momentos de mayor tensión para Sánchez, como los relacionados con Navarra. Caballero ha señalado que el presidente se "agarraba a un papel" que es "el argumentario del Partido Socialista en Navarra" para eludir las cuestiones. La senadora se ha referido al caso de la empresa Servina Bar, adjudicataria de "la obra más cara que se ha licitado en Navarra", y ha recordado que la Oficina Anticorrupción ha declarado nulo el proceso.

Otro de los puntos clave fue cuando la senadora de UPN le preguntó si había recibido dinero en efectivo del partido. Sánchez admitió: "Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura". Para Caballero, esta es una admisión velada: "¿Has cobrado sobres? Sí. ¿Cuántos? Pues no me acuerdo", ha ironizado, criticando que el presidente no se preparase la respuesta con antelación.

La importancia del Senado

Finalmente, María Caballero ha reivindicado el papel de la Cámara Alta frente a los intentos de desprestigio por parte de Sánchez. "Solo con el esfuerzo que está poniendo por tratar de desacreditarla, se tienen que dar cuenta de la importancia que tiene", ha argumentado. Según la senadora, "el Senado está haciendo un papel importantísimo" y la comisión de investigación está mostrando a la ciudadanía las responsabilidades políticas de los gobernantes.