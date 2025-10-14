El juez rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado por fraude de ley y mantiene su citación

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la renuncia del exministro Jose Luis Ábalos a su abogado por considerar que es fraude de ley y mantiene la comparecencia prevista para este miércoles, con el aviso de que tras ello realizará una vistilla para revisar las medidas cautelares.

Ábalos renunció este lunes a su abogado, a dos días de su nueva declaración en el Tribunal Supremo, dadas las "diferencias irreconducibles" con su hasta ahora defensa que han llevado a un "deterioro irreversible" de la relación entre ambos, si bien no comunicó quién sería su nuevo letrado ni pidió ningún aplazamiento; al contrario, señaló que se estaba preparando la cita "por sí solo".

Sin embargo, Ábalos ha solicitado este martes al Tribunal Supremo que le designe un abogado de oficio para poder asistir a su declaración, si bien el magistrado ha rechazado también esta pretensión y le ha respondido que su defensa será desarrollada en esta cita por el letrado José Aníbal Álvarez, a cuyos servicios renunció ayer, salvo que el exministro designara a otro en su lugar que estuviera en condiciones de asumir este día su defensa.