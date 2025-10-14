COPE
El juez rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado por fraude de ley y mantiene su citación

El exministro había pedido la suspensión de su comparecencia para este miércoles por no tener abogado

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos (c) sale de declarar al Tribunal Supremo, a 20 de febrero de 2025, en Madrid
Patricia Rosety, jefa de Tribunales Cadena COPE

El juez del Supremo decreta que Ábalos vaya mañana a declarar

Madrid - Publicado el - Actualizado

 El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la renuncia del exministro Jose Luis Ábalos a su abogado por considerar que es fraude de ley y mantiene la comparecencia prevista para este miércoles, con el aviso de que tras ello realizará una vistilla para revisar las medidas cautelares.

Ábalos renunció este lunes a su abogado, a dos días de su nueva declaración en el Tribunal Supremo, dadas las "diferencias irreconducibles" con su hasta ahora defensa que han llevado a un "deterioro irreversible" de la relación entre ambos, si bien no comunicó quién sería su nuevo letrado ni pidió ningún aplazamiento; al contrario, señaló que se estaba preparando la cita "por sí solo".

Sin embargo, Ábalos ha solicitado este martes al Tribunal Supremo que le designe un abogado de oficio para poder asistir a su declaración, si bien el magistrado ha rechazado también esta pretensión y le ha respondido que su defensa será desarrollada en esta cita por el letrado José Aníbal Álvarez, a cuyos servicios renunció ayer, salvo que el exministro designara a otro en su lugar que estuviera en condiciones de asumir este día su defensa.

