Rosa María Quitllet, una separatista al frente de los informativos de RTVE en Cataluña

El verano es época de muda en muchas empresas, pero, sobre todo, en los medios de comunicación. Removimientos que pueden ser "pacíficos" o incluso generacionales, pero la mayor parte de las veces, esas remodelaciones suelen llevar polémica adosada.

Es lo que está ocurriendo en RTVE que no encuentra la paz en los últimos veranos. En el que está en curso se habla de guerra abierta en el ente público. En las últimas horas se han producido dimisiones que se encubren como ceses y ceses incomprensibles entre los trabajadores que no saben a qué atenerse.

Lo cierto es que el actual director de los Servicios Informativos de RTVE, Enric Hernández -cuyo nombramiento fue provisional y así sigue-, no está haciendo amigos entre los trabajadores del medio de comunicación estatal. Su última decisión ha sido cesar a la directora de RNE, Paloma Zuriaga y al director de informativos de la radio pública, Raúl Heitzmann. Ambos Zuriaga y Heitzmann se oponían a la decisión unilateral de Hernández de sustituir a tres directores de centros territoriales "sin aportar razones profesionales".

Además los ceses de los responsables de la radio llevó a la directora y la subdirectora de centros territoriales el ente público, Cristina Ortiz y Alejandra Martínez a poner sus cargos a disposición de la dirección que también las ha cesado.

Las dimisiones (aunque desde la dirección del ente público se diga que han sido ceses) de las responsables de los centros territoriales de RTVE , Cristina Ortiz y Alejandra Martínez, se llevaba fraguando un tiempo desde que Enric Hernández que había decidio cambios en la dirección de alguno de esos centros sin dar explicaciones convincentes.

Cambios que en un primer momento la dirección de centros territoriales consiguió frenar. Aunque al final se han llevado a cabo y ha provocado la guerra.

Uno de los cambios que ha encendido la mecha de la revuelta es el relevo en Cataluña donde Hernández ha puesto al frente de los informativos a Rosa María Quitllet, coordinadora y editora de los Informativos de RNE en Cataluña, conocida separatista que no ha ocultado su nacionalismo independentista en numerosas ocasiones luciendo siempre el lazo amarillo, como se ve en la foto en la que aparece con la cesada directora de Radio Nacional de España, Paloma Zuriaga

Rosa María Quitllet se ha posicionado siempre a favor de los condenados por el procés en sus redes sociales, a los que retuitea en especial a Jordi Cuixart el líder de Ómnium, también retuitea a cuentas en las que hay críticas contra el sistema judicial español y la corona.

Si alguna cosa hem après aquest 2019 és que resistir també vol dir vèncer. Per un 2020 on la cultura ho inundi tot. Feliç any nou, família! pic.twitter.com/8pO5WBzUA3