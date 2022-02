Rosa Benito estalla contra Jorge Javier por lo que le hizo desde 'Sálvame': "Muy vergonzoso"

Desde que se estrenó ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, todos los espectadores se encuentran expectantes ante su segunda temporada yRocío Carrasco se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la cadena. Como consecuencia, sus familiares también han comenzado a tener una mayor repercusión en los formatos de Telecinco, como es el caso de Rosa Benito, Gloria Camila y Rocío Flores.

El pasado fin de semana, Jorge Javier Vázquez anunció que Carrasco volvería al programa para ponerse al frente de un nuevo especial, ‘Montealto, regreso a la casa’, antes del esperado estreno de ‘En el nombre de Rocío’. Ante esto, todos los colaboradores se pronunciaron al respecto, pero sobre todo sus allegados. Rosa Benito fue una de las primeras en manifestarse respecto al estreno del especial. No obstante, no lo hizo respecto al contenido y, en cambio, se quejó de que su sobrina no la hubiese defendido cuando el presentador de ‘Sálvame’ se refirió a ella como “la viuda de Rocío Jurado”.

“Ayer yo me contuve porque lo tengo que hacer. Porque a mí me duelen las cosas también y lo dije ayer… Me jorobó cuando yo oí a este señor decir que soy la vida de Rocío Jurado, me pareció vergonzoso, que igual se lo ponen mañana, y más vergonzoso me pareció que ella se riera”, se lamentaba desde el programa presentador por Sonsoles Ónega, compartiendo lo mucho que le había dolido las palabras del presentador. “Me pareció vergonzoso y más que ella se riera porque esa es su madre. Me parece vergonzoso que ella, como hija, se lo permita”, insistía.

“Claro hay que rellenar cuatro horas de programa y tienen que poner material de cosas que dicen otra gente en otros programas”, soltaba de pronto la colaboradora, lanzando así un dardo al programa de La Fábrica de la Tele. “De lo que más orgullosa que estoy en mi vida es de haber parido, de tener cuatro hijos maravillosos. Y de ser buena gente. No he fallado nunca a nadie, jamás”, apuntaba Benito.

“De mi cuñada Rocío ni esto, he vivido con ella y he tenido muchas cosas… Puedo hablar de todos los que me dé la gana, pero mi cuñada para mí es sagrada y si por eso soy la viuda, soy la viuda, pero me pareció vergonzoso”, aseguraba la tía de Rocío Carrasco, haciendo hincapié en el vínculo que tenía con Rocío Jurado.

Por otro lado, Benito también quiso salir en defensa de su sobrina Gloria Camila tras las palabras que le dedicó Carrasco: “A Gloria no la manipula nadie porque ella tiene su propia personalidad, habla muy bien, sabe lo que quiere y a donde quiere ir”. “Tampoco entiendo porque ahora Rocío habla de orquesta, de músicos. Joder, no estamos hablando claro, pues venga tira para adelante. No pongamos música, es que me parece muy fuerte tanta orquesta y tanto músico”, opinaba. “Gloria es una niña pura, no tiene malas intenciones… Quiere arreglar las cosas y estar en paz, bastante la vida nos da para estar con malajes”, zanjaba la colaboradora de ‘Ya son las ocho’.









La respuesta de Jorge Javier

Ante esto, Jorge Javier volvió a dedicar unas palabras a Benito desde el plató de ‘Sálvame’ y aseguró que sufrió un lapsus porque quiso llamarla “cuñada viuda”, pero la llamó solo “viuda”: “Se me olvidó añadir 'la cuñada', pero pensaba que estaba haciendo referencia al mote que le habían acuñado. Para mí es la cuñada viuda y creo que Rocío Carrasco también, ni cayó en la cuenta de que decíamos eso. Entiendo que a ella le moleste, pero no lo hice con la intención de ir un paso más allá”.

“Oye, que soy ese señor que tiene poca vergüenza, nada cariño, a ver cuándo nos vemos ¡Hija que es una chorrada!”, soltaba el presentador, pidiendo a su compañera de cadena que no se lo tomara tan enserio. “Ahora no sé si llamarte la cuñada viuda o la viuda, me lo voy a pensar… Eres muy grande y esto no te lo quita nadie, creo que el apelativo de cuñada viuda se te queda corto. Eres la viuda de Rocío Jurado”, bromeaba al conductor del espacio de Telecinco.