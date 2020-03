Gala 3 de 'Supervivientes': Sin 'aliados' no hay supervivencia que valga

Por fin conocimos al primer concursante de 'Supervivientes 2020' que ha salido expulsado del reality. Pero antes de entrar en detalles, tenemos que rebobinar hasta el comienzo de la gala 3 de esta edición.

Haciendo recopilación, se enfrentaban por la expulsión, que no por la eliminación del programa, Rocío Flores, Antonio Pavón y Bea Retamal. Ferre, el cuarto en esta historia, era salvado a mitad de semana, con mucho mérito ya que era el más desconocido de los tres.

La gala comenzaba con los habituales en esta edición en el plató, los habituales que son también porque no decirlo, los que más juego están dando; Antonio David, Gloria Camila, Adara, Sofía y esta vez, también Cristopher, sí, el de ¡Estafaniaaa!.

Para los habitantes de Cayos Cochinos, la noche comenzaba con una prueba de recompensa, de esas que si ganan tienen un premio gastronómico. Una prueba que mezclaba colocar fichas gigantes de domino y equilibrio. No estuvo mal la prueba entre mortales y siervos, muy reñida hasta que llegó Ana María Aldón y tiró todo el trabajó realizado por los siervos. Las caras fueron un poema, pero también se vivió como un poema en redes que automáticamente la prueba se diese por ganada para el otro equipo cuando todavía no habían realizado el efeto domino. Le tocará al programa dar explicaciones sobre este 'tongo'.

Gloria Camila defendía a su madrastra de esta metedura de pata: "Ha sido una metedura de pata pero es algo que podía pasar. Ana se siente arrepentida, está bien que los compañeros la apoyen". De la que vivía la papeleta del día al que había vivido la papeleta de toda la semana. Cristian Suescun ha sufrido en sus carnes lo complicado que es ser el privilegiado de la isla durante esta semana: "Es complicado serlo, entre unos y otros... con mi madre soy privilegiado todos los días", se defendía después dejar a los siervos sin algunos de sus pocos privilegios y después de generar una polémica con un supuesto robo de una de sus latas de comida. Esa lata de comida que han dejado a Suescum penalizado sin participar en el juego de rango, 'por listo' que dirían en mi pueblo.

Cristian Suescum se enfrenta a sus compañeros en la gala 3 de 'Supervivientes'

Los expulsados de esta semana

Entre vídeos de enfrentamientos varios, casi todos protagonizados esta semana por Cristian Suescun, era el momento de conocer los eliminados de esta semana, quien se iba a ir con Yiya y Vicky Larraz que han pasado la semana en Playa Desvalida. Bea había protagonizado varias polémicas, incluso llegaba a encararse con su compañero de nominación Antonio Pavón: "Tú qué vas a pensar en tus compañeros si no aguantas a nadie", le llegaba a decir. La propia Fani, que nos está decepcionando un poquito a todos después del huracán de mujer que conocimos en el anterior reality por el que pasó, afirmaba que Bea le había dicho que se quería ir.

Pues para todas esas personas que crean que lo sueños no se cumplen, 'Supervivientes' demuestra que se pueden cumplir, porque poco más duró Bea con sus compañeras ya que fue la primera eliminada de la noche. 'Naranjata' rumbo a Playa Desvalida. El segundo en decir adiós a siervos y mortales no fue ninguna sorpresa. Antonio Pavón se despedía amablemente de sus compañeros después de haberse enfrentado a prácticamente todos; "Él recurre al insulto o a cosas que pueden doler. Me llamó amargada, me imitó tosiendo o dijo que estaba llorando. Cuando entras en el insulto fácil pues...", defendía Elena tras un vídeo donde no se veía a Pavón haciendo amigos.

Nuevos rangos y nuevos nominados

Tras conocer los dos miembros que se iban a conocer Playa Desvalida, sin que el resto de sus compañeros lo sepan. Tocaba repartir los rangos de privilegiado de la isla, mortales y siervos. No sin antes preguntarle a Adara como veía la relación entre Hugo e Ivana: "Viento en popa" respondía la madre del hijo de Hugo Sierra.

Llegaba el momento de la prueba, una prueba de resistencia, de aguantar colgado. La primera novedad, o bueno no tan novedad, era que Rocío Flores no iba a participar en esa prueba. Ante las críticas salía su padre, Antonio David a defender que a su hija "se le sale el hombro y tiene que colocárselo un médico".

Finalmente fue Ferre, el concursante que más aguantó colgado, convirtiéndose en el privilegiado de la isla esta semana. Esperemos que haya aprendido de Cristian Suescun, y sepa repartir justicia con más criterio. Así quedan repartidos los rangos esta semana:

Privilegiado: Ferre

Ferre Mortales: Ana María, Ivana, Hugo, Fani, Barranco y Nyno

Ana María, Ivana, Hugo, Fani, Barranco y Nyno Siervos: Cristian, José Antonio, Elena, Rocío, Jorge y Alejandro

Fue en este 'descanso' entre pruebas y nominaciones donde vimos, en cuestión de información pura de prensa rosa, la confesión que Rocío Flores hacía sobre su madre, algo que Jorge Javier no iba a dejar pasar tan fácilmente: "Claro que puede cambiar, todo puede cambiar en la vida. Claro que me gustaría que me viera ahora pero da igual, déjalo", terminaba diciendo la hija de Antonio David casi llorando.

Momento de las nominaciones, y momento de que una frase persiga durante la siguiente semana a Cristian Suescun: "Esto es 'Supervivientes', no un juego para hacer amigos". ¡Qué equivocado está el hermano de Sofía!, en Cayos Cochinos tienen que sobrevivir, pero quienes nominan son los compañeros de la isla, y para Cristian no hubo compasión. Nominado sin ninguna sorpresa. A Cristian le acompañarán Fani, Ana María y Alejandro Reyes, que lucharán durante la semana para seguir con sus compañeros.

La primera eliminada de 'Supervivientes'

Cogemos la barca virtual y viajamos hasta Playa Desvalida. Allí se enfretaban durante 15 minutos Vicky Larraz, Yiya, Antonio Pavón y Bea Retamal a la expulsión directa de la isla, votaban los espectadores. Vicky Larraz continúa desprendiendo ilusión por estar en la isla, y se agradece que el público siga apostando porque siga así. Quien finalmente abandonó la isla fue Bea Retamal. La que fuese ganadora de 'Gran Hermano', no tenía el mismo apoyo que en ese reality y se marchaba definitivamente de Honduras. Eso sí, poca pena le dio a 'Naranjita'.