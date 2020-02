Estos son los concursantes de 'Supervivientes' a menos de una semana de su inicio

Todavía no ha terminado el último reality de Mediaset, 'El tiempo del descuento', y desde el grupo de comunicación ya está todo preparado para el próximo, 'Supervivivientes 2020'. En esta ocasión se ha adelantado dos meses el esterno de este reality de superviviencia debido a la cancelación de 'GH Dúo' lo que provocará que los participantes tengan que hacer frente a más lluvias y menos horas de sol de las que tuvieron que enfrentarse sus antecesores.

La última edición la ganó Omar Montes, cantante y exyerno de Isabel Pantoja, que también participó en el reality con un gran caché. Este año se estima que quién más se desembolsará a la semana será Rocío Flores, la hija de Antonio David Flores, alrededor de 30.000 euros a la semana. A falta de alguna sorpresa de última hora estos son los concursantes que durante 10 semanas lucharán por quedarse en Cayos Cochinos y granjearse los 200.000 euros de premio:

1. Alberto Barranco

Fue el primer concursante anunciado. Concursante salido de la cantera de 'Mujeres y hombres', primero fue pretendiente y luego tronista. Mantuvo una historia romántica con la exconcursante de 'Supervivientes' Violeta Mangriñán, y fue uno de los protagonistas en la ruptura de Kiko Jiménez y Gloria Camila después de que se publicaran una fotografías comprometidas del nuevo participante y la hija de Rocío Jurado.

Es el gran momento de Albert, es la nueva aventura de Barranco, comienza Supervivientes 2020!! �� #supervivientes2020 #teambarranco #videoconfirmación pic.twitter.com/mab57FINdm — Albert Barranco (@albertbarranco_) February 16, 2020

2. Rocío Flores

Mucho se habló de este fichaje desde que Rocío Flores apareciese en los platós para defender a su padre mientras este participaba en 'Gran Hermano Vip'. La nieta de Rocío Jurado e hija de Antonio David Flores, se ha convertido en la participante estrella de esta edición, todo ello envuelto en la polémica del supuesto acercamiento con su madre, Rocío Carrasco. Ya ha demostrado que no tiene miedo a los focos y que la sinceridad es su bandera, de hecho, ya ha protagonizado alguna polémica con personajes como Sofía Suescun.

¡Es su momento! Rocío Flores (@rotrece), segunda concursante oficial de #Supervivientes2020 �� ¡Cada vez queda menos para la edición más espectacular de la historia! �� https://t.co/QonWoIUHq3 pic.twitter.com/wkb5lpqY2u — Supervivientes (@Supervivientes) February 5, 2020

3. Bea Retamal

La ganadora de 'Gran Hermano 17' se ha apuntado también a esta aventura. Bea se hizo con su primer reality con su alegría. Discutió en más de una ocasión con Adara y ahora se las verá con su madre. ‘Naranjita’, como la llaman cariñosamente, también tiene una buena legión de fans en redes sociales, con más de 351.000 seguidores en Instagram.

4. Ivana Icardi

La modelo e influencer argentina viene de participar en la versión italiana de 'Gran Hermano', donde vivió un romance con Gianmarco. Ha aparecido en programas como 'Sálvame' para hablar del modelo italiano.

Además, es un personaje muy potente en Italia por ser la hermana de uno de los futbolistas del momento, Mauro Icardi, y por ser la cuñada de Wanda Nara, una presentadora y modelo de alta relevancia.

No saben lo ansiosa que estoy por empezar la que espero vaya a ser la AVENTURA de mi vida �� voy a dar lo mejor de mí para llegar lo más lejos posible y demostrarme una vez más que puedo con todo! Estoy super motivada! Gracias a todxs los que ya empezaron a apoyarme⚡️�� — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) February 14, 2020

5. Nyno Vargas

Nyno Vargas es conocido por su faceta en el mundo de la música donde, en este momento, está triunfando con su éxito 'Dama y Vagabundo' junto a Juan Magán. El cantante además es un viejo conocido de Mediaset, ya que además de presentar sus éxitos en algunos programas del grupo, también apareció en ‘Los Reyes del Barrio’.

6. Vicky Larraz

La vocalista del mítico grupo ‘Olé Olé’ llegá a la isla de 'Supervivientes' después de su paso por programas como 'Tú cara me suena'. La que fuese antecesora de Marta Sánchez, vuelve a la televisión para demostrar que puede seguir dando noticias. Ha declarado: "Este año me uno a la aventura y os podéis imaginar que voy a darlo absolutamente todo. Voy súper emocionada y espero que me acompañéis y lo viváis intensamente, como a mí me gusta vivir las cosas".

¡Emocionada estoy y con ganas de darlo todo! Gracias a mi familia, a mis compis de Ole'Star y amigos que con su apoyo me dan alas. Gracias a @jjaviervazquez por tu cariño y palabras �� https://t.co/ddFTqC50Ob — VICKY LARRAZ (@vickylarrazofi) February 8, 2020

7. José Antonio Avilés

El colaborador de 'Viva la vida', es el colaborador de Mediaset que participará en esta edición siguiendo el paso de Chelo García Cortes o de Lydia Lozano. El polémico colaborador pasará de comentar el programa a protagonizarlo. A pesar de corta edad, 23 años, José Antonio Avilés lleva ya muchos años a sus espaldas dentro del mundo rosa de la programación de Mediaset.

8. Hugo Sierra

Hugo Sierra es uno de los protagonistas de esta edición que más juego puede dar. El ex de Adara participará con su exsuegra. Por su parte Sierra, fue ganador en 2017 de 'Gran Hermano Revolution'. De ahí su salto a la fama, y también se ha hablado mucho de él, después de que Adara le abandonase por Gianmarco.

Hasta que la soberana audiencia decida ahí estaré dando batalla tras batalla, me despido de todos ustedes y no es un adiós es un hasta pronto, directo relámpago en insta 12.15, gracias de cuore por todas las palabras de cariño y apoyo, los quiere VUQ ❤️❤️❤️!!! — Hugo Sierra (@HugoGHRV) February 12, 2020

9. Alejandro Reyes

Es la primera vez que el hijo de Ivonne Reyes y de Pepe Navarro salta a la primera planta de la televisión. Después de que una sentencia judicial determinase que el presentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi', el joven quiere abrir su propio camino dentro de la televisión.

10. Jorge Pérez

El guardia civil más famoso en redes sociales llega a ‘Supervivientes 2020’. Jorge Pérez saltó al estrellato después de que una foto suya, vestido de uniforme, se convirtiera viral y arrasara en redes sociales desde la cuenta oficial del cuerpo de seguridad. Desde entonces también trabaja como modelo y ahora ha tenido que pedir una excedencia en la Guardia Civil para participar en el reality.

11. Ferre

Ferre se dio a conocer como participante de la tercera edición del programa italiano 'Super Shore'. Es monitor de gimnasio, le apodan 'El Rey de Lepe' y vive por y para mantener su cuerpo y su tupé en plena forma. "Prometo ser yo 100% real, ya me conoceréis, muchos besitos y apoyadme", admitía en su presentación. En ‘Super Shore’, en Italia, llegó pisando fuerte y acabó siendo una de las sensaciones del programa. Ahora habrá que ver si repite éxito.

¡El Rey llega a Honduras! ����♂ Ferre (@ferresupershore), se convierte en el undécimo concursante oficial de #Supervivientes2020 �� Cada vez queda menos para vivir la aventura más extrema de la historia https://t.co/PC4UckoLy2 pic.twitter.com/uS41teJ9xt — Supervivientes (@Supervivientes) February 12, 2020

12. Antonio Pavón

Torero de profesión, es conocido como el ‘Jesulín peruano’. Arrasó en Perú, y tras la retirada en los ruedos se pasó al mundo de los realities y se gana la vida en Perú como colaborador de corazón en programas. Personaje polémico, ya conoce los platós españoles, primero confesando una relación con Mónica Hoyos, luego con Miriam Saavedra mientras esta estaba con Carlos Lozano. Una joyita.

13. Elena Rodríguez

La madre de Adara Rodríguez, otra de las que se venía hablando fuerte sobre su participación en el reality. Habrá que ver como evoluciona su relación con Hugo Sierra, el ex novio de su hija, y también como se lleva con Bea. Desde España, su hija la defenderá con uñas y dientes.

¡Madre mía, madre mía! �� Elena Rodríguez, madre de Adara, se convierte en la nueva concursante oficial de #Supervivientes2020 �� ¡Qué poco queda! https://t.co/4CdQDkufuv pic.twitter.com/Tt3oeoqDfJ — Supervivientes (@Supervivientes) February 13, 2020

14. Cristian Suescun

Hermano de una fija de estos formatos, la ganadora de 'GH' Sofía Suescun. Siempre defendió a su hermana Sofía de las críticas que la rodeaban, y ha recibido críticas de su madre. Ahora es el momento de demostrar de que pasta está hecho.

15. Fani

Uno de los personajes del momento después de pasar por otro reality. Se marcha a la isla en uno de los momentos más altos de popularidad. Casi nadie en España no conoce su historia, ni el grito de su nombre por su pareja Christopher: "ESTEFANIAAAAAA". Ahora Christopher tendrá que ver las aventuras de su pareja desde casa.

¡La estabais esperando y aquí está! �� Fani (@fanicarbaj) es la decimoquinta concursante oficial de #Supervivientes2020 �� Solo quedan 6 días para vivir su salto del helicóptero ¿Cómo será? https://t.co/FvuU1mXKai pic.twitter.com/2vzwDi2r7s — Supervivientes (@Supervivientes) February 14, 2020

16. Yiya

La modelo y protagonista de 'Un príncipe para tres princesas'. Después de su paso por el dating show de Cuatro y tras un impresionante cambio de look, la modelo se atreve con la aventura más extrema.

Yiya se define a sí misma como "egocéntrica, extremista y un tanto bipolar" y nos deja claro en su vídeo de presentación que no le asusta nada: "Suelo huir de las situaciones extremas, pero sé que saldré de la aventura siendo otra persona, aunque no sé si para bien o para mal…".

17. Ana María Aldón

Ana María Aldón se ha convertido en concursante confirmada de 'Supervivientes 2020' incorporándose a la lista oficial de participantes.

La diseñadora tiene 42 años y es la menor de seis hermanos, aficionada al mundo del toro y diplomada en diseño y moda. La conocimos en el verano de 2012 cuando se hizo pública su relación con el torero José Ortega Cano y ahora se enfrenta al reality con un claro objetivo: "Muchos de vosotros me conocéis como ‘la mujer de’, pero quiero deciros que también soy diseñadora de moda".