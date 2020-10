Roberto Leal revela que los concursantes de 'OT 2017' le echaron del grupo de WhatsApp: "Me sacaron"

Roberto Lealfue el invitado elegido para asistir al plató de'El Hormiguero'y cerrar su semana por todo lo alto. El presentador acudió al espacio de Antena 3 para hablar de su experiencia en 'Pasapalabra' y celebrar su programa número 100 como presentador del concurso.

Durante una de las secciones protagonizadas por Trancas y Barrancas, le preguntaron por algunas de las situaciones más comprometidas que ha vivido como presentador. Las hormigas insistieron en si en elagún momento deseó que un concursante perdiese porque le caía mal o peor que el resto, lo que negó rotundamente, ya que reconoce que mantiene una muy buena relación con todos los concursante de 'Operación Triunfo'.

No obstante, reveló que hace unas semanas, los concursates de 'OT 2017' le echaron del grupo de WhatsApp que tenían para quedar. Tal y como ha explicado Leal, le añadieron el grupo para concretar cuando verse pero le expulsaron poco después. "Estuve en un grupo porque hicimos una comida hace poco con Lola Índigo, Ana Guerra, Cepeda, Roi y Ricky y me metieron, pero luego me sacaron. Se ve que no les hizo mucha gracia", confesó.

Sin embargo, el periodista reconoció que no les guarda ningún rencor y que con alguno de los triunfitos habla a diario. "Hoy he felicitado a Roi porque fue su cumpleaños ayer y le he felicitado. Y me mando muchos mensajes con muchos, sí. Con la mayoría", aseguró.

Trancas y Barrancas buscan las respuestas más comprometidas de @RobertoLealG#RobertoLealEHpic.twitter.com/65QydiFFHe — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 1, 2020

El presentador contó su día a día en 'Pasapalabra'

Por otro lado, el presentador explicó cómo ha cambiado su vida desde que cogió las riendas de 'Pasapalabra'. Según contó Leal, desde que comenzó en el concurso, le gusta quedarse "con tres o cuatro palabras" de las que aprende en durante las grabaciones para luego "meterlas en conversaciones con amigos, aunque no pegue".

Asimismo, afirmó que le cuesta mucho desconectar del espacio cuando llega a casa, ya que tiene interiorizada la forma de leer las preguntas del rosco y, hasta que no pasa una hora desde entonces, habla muy rápido.

"Esto sí que me pasa, no es broma. Mi mujer me dice que me dé una vueltecita a la manzana. Yo grabo tres programas al día y hay veces que son tres días a la semana. Incluso cuatro ha habido alguna vez. Cuando llegas al último día lo haces tan acelerado que tu cabeza está en modo Rosco todo el rato", aclaró.