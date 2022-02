Roberto Leal saca a la luz la estrategia de Jaime en 'Pasapalabra': consigue una ventaja

'Pasapalabra' es el concurso estrella de las tardes de Antena 3 gracias a múltiples factores: Roberto Leal como presentador, unas pruebas que enganchan y a las que se puede jugar desde casa, unos invitados que dan lo mejor de sí y un duo de concursantes formado por Orestes y Jaime que se dejan la piel, día a día, para intentarse hacerse con el bote del concurso que ya supera los 600.000 euros acumulados.

Este miércoles, Orestes arrancaba el programa jugando en la silla azul pero lograba proclamarse vencedor y, por tanto, jugar un día más por el rosco. En esta ocasión, ha sido de infarto, y es que Orestes ha logrado 22 aciertos y ningún fallo, dejando a su contrincante con tan solo 11 aciertos, solo ante el peligro.

Por su parte, Jaime ha vuelto a hacer gala de su profesionalidad y ha dado una gran sorpresa. Al quedarse solo con la mitad de aciertos, el rosco se ponía realmente difícil para él. Sin la posibilidad de parar el tiempo para pensar, ni para hacer un recuento, ni tan siquiera para coger un poco de aire, el concursante ha ido contestando de manera correcta, una a una, otras once palabras, hasta situarse en 22 aciertos, logrando obtener los mismos que Orestes y empatando el programa.

Los últimos segundos han sido realmente emocionantes, al mismo tiempo que algo angustiosos para Jaime, que buscaba la respuesta a una letra más para ganar el programa. Finalmente, el concursante no ha sido capaz de acertar ninguna letra más por lo que el programa ha quedado en tablas. Tanto Orestes como Jaime acumulan 600 euros al dinero que ya han conseguido y ninguno de los dos tendrá que luchar por la silla azul en el siguiente programa.

Hoy despedimos a nuestros invitados... y acabamos con un empate que libra a nuestros concursantes de la Silla Azul.



? Disponible en @antena3com y @ATRESplayer. ?? https://t.co/TK8zRFj9zO — Pasapalabra (@PasapalabraA3) February 9, 2022





La estrategia de Jaime en 'Pasapalabra'

Por otro lado, durante el programa de este miércoles, ha salido a la luz una pequeña estrategia que sigue Jaime, y que ha puesto de manifiesto Roberto Leal, con la que intenta acumular el máximo de segundos posibles para el Rosco. Durante la prueba llamada '¿Dónde están?', el concursante contestaba lo más rápido posible, aunque Leal continuara leyendo el final de la pregunta, todo ello con el objetivo de intentar pasar a la siguiente lo antes posible.

Escasos minutos después, en el equipo contrario, Paola Dominguín seguía la misma técnica, llamando la atención de Roberto Leal. "Entró casi sobre la bocina", decía asombrado el presentador, que añadía: "Te has hecho un Jaime, me has pisado eh, pero como me ha dado tiempo a terminar es correcta", aclarando lo ocurrido durante la prueba y demostrando, al mismo tiempo, que la estrategia es completamente válida para hacerse con el mayor número posible de segundos.