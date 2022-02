Roberto Leal alucina en 'Pasapalabra' por lo que suelta Orestes en directo: "¿Lo tenías preparado?"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media, logrando dejar en la sombra a 'Sálvame'. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se ha convertido en el concursante estrella del momento, dado que es el que más tiempo lleva enfrentándose al Rosco tras la victoria de Sofía. Sin embargo, gran parte de la audiencia asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo a Orestes.

Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del concurso, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco.

Por este motivo, los empates se han convertido en algo habitual, aunque la llegada de Jaime ha provocado que Orestes llegue a estar en la cuerda floja. Como consecuencia, Orestes suele enfrentarse a la Silla Azul cada día, asumiendo el riesgo de abandonar definitivamente el concurso. Pero su agilidad con las palabras le salva siempre y vuelve a formar equipo al frente del azul.









"Eso no lo he visto venir"



Asimismo, además de por su gran talento con las palabras, Orestes también es uno de los participantes más queridos por el entretenimiento y humor que aporta cada tarde. El concursante destaca por hacer chistes constantemente, los que todos consideran malos, pero ya se han convertido en un ritual para él. Como consecuencia, ha dejado sin palabras a Roberto Leal en varias ocasiones, lo que volvió a suceder este lunes.

Nada más comenzar el programa, durante la presentación, el participante soltó una de las suyas. "La camiseta mítica ¿No?", señalaba Roberto Leal, haciendo referencia a la camiseta que concursantes pasados de 'Pasapalabra' le regalaron con el dibujo de un Rosco y una cabra. "Hombre, la camiseta mítica de los amigos del concurso y que, de vez en cuando, hay que sacar para acordarse de lo mejor de todo esto que es el tener contacto con tanta gente bonita e interesante que esto puede llegar a crear"

"Y, bueno, para completar la granja de Paola.. Los ñus, las vacas y el burro", apuntaba Orestes, señalando a su compañera de equipo Paola Dominguín. "Pero eso es una cabra, hombre", le corregía el presentador al participante mientras señalaba su camiseta. "No, pero burro yo, la camiseta sí", aclaraba el concursante entre risas, lo que provocó las carcajadas de Leal.

"¿Lo tenías preparado el chiste ese?", quiso saber el conductor del espacio de Antena 3, mientras no podía dejar de reír. "Y así me dejo también amaestrar por Jero", agregaba el participante, refiriéndose a su otro compañero, Jero García. "Me ha encantado. Eso no lo he visto venir", reconocía Leal, riéndose por una vez de las bromas de Orestes.