Roberto Leal, a cuadros, tras descubrir el talento oculto de Jaime en 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' es el concurso estrella de las tardes de Antena 3. El formato, presentado por Roberto Leal, ha logrado fidelizar cada tarde a su audiencia, que lo convierte, día sí, día también, en uno de los programas más vistos de la jornada. Roberto Leal, el dúo protagonizado por Orestes y Jaime, junto a los cuatro invitados de cada programa, hacen de 'Pasapalabra' una combinación perfecta.

En los últimos días, tanto Orestes como Jaime han logrado varios récord, debido al talento que demuestran cada tarde. Por un lado, Orestes ha cumplido 100 programas como concursante, una cifra solo superada por Pablo Díaz en la etapa del concurso en Antena 3. En esa tarde, muy especial para el aspirante a llevarse el bote, se mostraba incrédulo ante el hito que acababa de conseguir. Apuntaba que cada tarde en el concurso es "mágica" y que es "indescriptible en el sentido de la vivencia que supone".

Además, daba las gracias de una manera muy especial: "Se lo quería agradecer a mi familia y a mis amigos, que han estado allí estos meses conviviendo conmigo en mi día a día detrás de las cámaras, aguantando mi cansancio, mi agobio, ese punto en el que por mucho que hagas vida normal tienes esto de fondo. No han dejado de estar ahí, sin la alegría que me dan semana a semana no podría estar sin ellos", aseguraba, ante la atenta mirada de Roberto Leal.





Por otro lado, escasos programas más tarde, la pareja formada por Orestes y Jaime lograba convertirse en el duelo más longevo de 'Pasapalabra' en Antena 3. Ambos llevan 85 programas juntos entre empates, victorias de uno y de otro, un récord que antes ostentaban Pablo Díaz y Luis de Lama, que aguantaron 84 programas de duelo. En una fecha tan señalada, Jaime deseaba "seguir así mucho tiempo", mientras que Orestes aseguraba que "parecía que era imbatible esa marca, que era una auténtica locura, y ahora estamos aquí".

El talento de Jaime en la pista musical

Este lunes, durante la pista musical, Jaime y Orestes tenían que descubrir una canción del año 1933. Jaime, desde el equipo azul, era el primero en darle al pulsador. Y, tras unos segundos pensativo, se arrancaba a cantar 'Mi jaca', una copla pasodoble con casi un siglo de historia.

Roberto Leal no ha podido ocultar su sorpresa al descubrir el gran talento musical de Jaime y sus dotes para cantar la melodía. "No sabía que tenías ese talento", ha asegurado el presentador, que ha invitado a todos a bailar, incluida una espectadora que se encontraba entre el público, que ha dado lo mejor de sí misma. "Qué alegría", reconocía Leal, mientras que Jaime no acababa de creerse haberle dado al pulsador antes que su rival, Orestes.