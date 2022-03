Orestes, al nivel de Pablo Díaz en 'Pasapalabra' deja a todos de piedra: "No me lo creo"

'Pasapalabra' es el programa líder de las tardes de Antena 3. Desde su llegada a Atresmedia, el concurso no ha dejado de cosechar éxitos y dar alegrías al grupo televisivo. Gran parte de la responsabilidad de este logro es de Roberto Leal.El presentador ha logrado impregnar su sello en el programa durante cada tarde, pero siempre manteniendo la esencia del mismo.

La otra parte esencial son los concursantes, y es que la pareja formada por Orestes y Jaime ha conseguido enganchar a la audiencia en las decenas de programas que llevan compitiendo para llevarse el Rosco. En este comienzo de marzo, Orestes Barbero merece una mención especial. El concursante llegó a 'Pasapalabra' el pasado 1 de octubre y desde entonces han pasado 100 programas, la cifra que ha alcanzado resolviendo roscos este 1 de marzo, como anunciaba Roberto Leal al comienzo del programa. "Quiero un aplauso gigante porque hoy Orestes cumple 100 programas con nosotros", arrancaba el programa el presentador, que confesaba tener los pelos de punta ante este hito logrado por Orestes.

"No me hago a la idea de lo que representa esto porque es que cada tarde es mágica. Cada día es uno más en el hecho de aguantar en el Rosco, pero indescriptible en el sentido de la vivencia que supone. Cuando empiezas, no puedes ni concebirlo... y ya estamos aquí, todavía no me lo creo", eran las emotivas palabras del concursante, que no podía borrar la sonrisa.





Orestes cumple 100 programas en 'Pasapalabra' y comparte récord con Pablo Díaz

Al comienzo del rosco número 100, Roberto preguntaba a Orestes por sus sensaciones. "Es muy complicado, no te lo voy a negar, pero también es cierto que teniendo la filosofía adecuada, la preparación y una base se puede ir avanzando, pero sí es una cosa que no te planteas a largo plazo ni para atrás", apuntaba.

Por otro lado, aseguraba que su éxito "es fruto de aguantar programa a programa, cada Rosco y cada silla". Para terminar, daba las gracias de una manera muy especial: "Se lo quería agradecer a mi familia y a mis amigos, que han estado allí estos meses conviviendo conmigo en mi día a día detrás de las cámaras, aguantando mi cansancio, mi agobio, ese punto en el que por mucho que hagas vida normal tienes esto de fondo. No han dejado de estar ahí, sin la alegría que me dan semana a semana no podría estar sin ellos".

Orestes también ha tenido unas palabras para su compañero Jaime, que llevó pocos programa después, y ha asegurado que es "un compañero de fatigas inmejorable". Barbero ha logrado un récord que, hasta la fecha, solo supera Pablo Díaz. El ganador del bote más alto del concurso estuvo 260 tardes y, a partir de ahora, comparte el logro de estar en 'Pasapalabra' más de 100 programas con Orestes.

