Roberto Leal, a cuadros, al descubrir el vínculo personal entre Jaime y un invitado de 'Pasapalabra'

Marzo ha arrancado con un protagonista indiscutible en 'Pasapalabra', Orestes. El concursante ha logrado estar en el formato durante 100 programas seguidos, un récord que solo supera Pablo Díaz. "No me hago a la idea de lo que representa esto porque es que cada tarde es mágica. Cada día es uno más en el hecho de aguantar en el Rosco, pero indescriptible en el sentido de la vivencia que supone. Cuando empiezas, no puedes ni concebirlo... y ya estamos aquí, todavía no me lo creo", aseguraba Orestes, que no podía borrar la sonrisa de su cara.

Al comienzo del rosco número 100, Roberto Leal preguntaba al concursante por sus sensaciones y este apuntaba: "Es muy complicado, no te lo voy a negar, pero también es cierto que teniendo la filosofía adecuada, la preparación y una base se puede ir avanzando, pero sí es una cosa que no te planteas a largo plazo ni para atrás".

Por otro lado, aseguraba que su éxito "es fruto de aguantar programa a programa, cada Rosco y cada silla". Para terminar, daba las gracias de una manera muy especial: "Se lo quería agradecer a mi familia y a mis amigos, que han estado allí estos meses conviviendo conmigo en mi día a día detrás de las cámaras, aguantando mi cansancio, mi agobio, ese punto en el que por mucho que hagas vida normal tienes esto de fondo. No han dejado de estar ahí, sin la alegría que me dan semana a semana no podría estar sin ellos".









Sin embargo, este jueves el protagonismo ha sido para Jaime, por un hecho muy particular. Roberto Leal ha presentado a los invitados de la tarde, entre los que se encuentra el actor Sergio Pazos. Lo sorprendente ha sido que Pazos mantiene una estrecha conexión personal con Jaime, además de compartir equipo en el programa. "Me acabo de enterar de que tiene la mitad de su vida en Ourense, en mi ciudad y no solo eso, en mi casa", apuntaba el actor, dejando a Roberto Leal realmente sorprendido.

Jaime se queda solo ante el rosco y… ¡consigue vencer a @OrestesBarbsalc! ???? ¡Volvemos mañana con muchas más emociones a las 20 h en @antena3com! ?? #Pasapalabra466

En directo: https://t.co/DyOMSfTBlEpic.twitter.com/M5OsvYTyjs — Pasapalabra (@PasapalabraA3) March 3, 2022





Jaime y Sergio han explicado que antes de arrancar el programa han estado hablando de sus orígenes, Jaime ha explicado al actor que sus abuelos eran de Ourense y le ha dicho como se llamaban. Pazos no salía de su asombro al descubrir que han vivido en la misma casa en la que vive él ahora. Una casualidad que han querido compartir con Roberto y con todos los espectadores.

Leal ha pedido un aplauso para la conexión que "parece magia" e incluso ha confesado que se le ha puesto la piel de gallina. "Ya lo ves, hecho a medida para mi equipo", ha asegurado Jaime, muy contento por haber conocido al actor y porque haya formado parte de su equipo en 'Pasapalabra'.